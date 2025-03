Microsoft presenta Xbox Copilot: la prima AI per i videogiochi

Da diversi mesi si vociferava di come Microsoft si stesse preparando a portare l’intelligenza artificiale anche sulle console da gaming e finalmente è arrivato anche l’annuncio ufficiale: con Copilot for Gaming, l’AI sbarca ufficialmente anche su Xbox. Questo nuovo servizio funzionerà come un assistente virtuale per tutti i giocatori che avranno bisogno di informazioni o aiuto su quella che è la console domestica di Microsoft e sui suoi migliaia di giochi.

Xbox Copilot for Gaming è il primo assistente AI per i videogiochi

Crediti: Microsoft

Xbox Copilot for Gaming, inizialmente, potrà essere utilizzato tramite la companion app di Xbox per smartphone e fornirà informazioni pratiche agli utenti su come svolgere determinate azioni oppure risolvere gli errori che potrebbero presentarsi sulla console. Nella demo concept mostrata in fase di presentazione, l’AI viene mostrata mentre si interfaccia anche con i videogiochi: in Overwatch 2, per esempio, Xbox Copilot sarebbe in grado di riconoscere gli errori commessi dal giocatore ed istruirlo per migliorare la sua strategia di gioco.

La presentazione, tuttavia, è apparsa molto “concettuale” e poco pratica: bisognerà capire se e quando Xbox Copilot for Gaming sarà disponibile per tutti e se effettivamente sarà in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale in modo da rendersi davvero utile per i giocatori. Il rischio che si tratti di una gimmick esiste, ma noi (e tutti i videogiocatori) non possiamo far altro che incrociare le dita.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le