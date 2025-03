Microsoft dice addio a Skype: la data di chiusura adesso è ufficiale

Sono ormai diversi anni che Skype ha perso la sua centralità nelle comunicazione online, ma proprio quando sembra arrivata la fatidica ora, Microsoft tira fuori un nuovo aggiornamento che modernizza e rende più potente l’app. La compagnia di Redmond, tuttavia, potrebbe aver esaurito le cartucce per la celebre app di messaggistica e chiamate VoIP e la chiusura sarebbe ormai dietro l’angolo.

L’ora di Skype sembra essere finalmente arrivata: chiusura già a maggio

Crediti: XDA

Gli utenti di XDA, infatti, hanno scoperto nel codice sorgente dell’ultima versione preview di Skype per Windows un nuovo messaggio che lascia presagire una chiusura imminente. “A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams“, si legge nel messaggio che sarà presumibilmente mostrato agli utenti nelle prossime settimane. Per la leggendaria app VoIP, quindi, sembrerebbe essere finalmente arrivata l’ora del pensionamento, in favore della ormai consolidata Teams.

Fin dal lancio nel lontano 2003, Skype è stata una delle fondamenta delle moderne comunicazione tramite il web, fino ad arrivare all’acquisizione da parte di Microsoft nel 2011. Negli ultimi anni, complice anche la popolarità sempre più grande di app come Zoom, Slack, Discord e lo stesso Teams, l’utilizzo di Skype è andato sempre più scemando, fino a diventare quasi marginale.

Dopo l’uscita delle indiscrezioni, sono bastate poche ore perché Microsoft confermasse la notizia: con un post sul blog della compagnia, è stata annunciato che a partire dal 5 maggio 2025 il celebre servizio VoIP Skype chiuderà definitivamente i battenti. Gli utenti sono incoraggiati fin da subito a passare a Teams, dove grazie ad un nuovo strumento di migrazione potranno immediatamente ritrovare tutti i contatti che erano in rubrica nella precedente app.

Ultimo aggiornamento: 1 marzo

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le