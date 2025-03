Meta AI arriva finalmente in Italia su Instagram, WhatsApp e Facebook, ma sarà molto limitato

Meta AI è approdata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2023 e finalmente, dopo due anni di completa assenza, l’intelligenza artificiale sviluppata dal team di Mark Zuckerberg è finalmente pronta a sbarcare anche in Europa. Da questa settimana, infatti, inizia ufficialmente il rollout su Instagram, WhatsApp e Facebook, ma gli utenti del vecchio continente non saranno in grado di sfruttare a pieno tutte le funzionalità.

Meta AI approda in Europa, ma le funzioni saranno molto limitate

Crediti: Meta

Meta AI sarà disponibile in Europa, in Italia e in altri 40 paesi dell’Unione, a partire da questa settimana: la compagnia statunitense, infatti, ha annunciato di aver risolto gran parte dei problemi con il sistema di leggi della Comunità Europea, ma che continuerà a lavorare per portare anche nel vecchio continente tutte le funzionalità già presenti negli Stati Uniti. Meta AI in Europa, infatti, sarà limitata al solo chatbot con generazione di testo, mentre per le funzionalità avanzate bisognerà ancora attendere.

L’intelligenza artificiale sarà disponibile nel feed di Instagram, in quello di Facebook e nell’app di messaggistica istantanea WhatsApp: per iniziare a chattare con il bot basterà cercare l’icona di Meta AI che una volta cliccata aprirà una nuova conversazione di testo con l’AI. Nelle chat di gruppo, il bot potrà essere richiamato anche con il tag “@MetaAI“, con la possibilità di rispondere alle domande di tutti gli utenti.

Il chatbot, tuttavia, potrà anche accedere ad internet ed effettuare ricerche: si potrà, per esempio, chiedere di recuperare informazioni su un determinato argomento per vedere l’AI ricercare i dettagli direttamente in rete. Al momento, purtroppo, non è stata fornita una data esatta per il lancio, ma il rollout dovrebbe essere addirittura già iniziato.

