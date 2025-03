Meta punta forte sull’AI: ecco i primi chip sviluppati in casa

Il boom dell’intelligenza artificiale ha visto un solo grande vincitore, soprattutto per quanto riguarda la parte commerciale. Stiamo ovviamente parlando di NVIDIA, che con i suoi chip alimenta l’AI di tutto il mondo, senza far distinzione tra modelli o aziende che la sviluppano. Qualcuno, però, è stanca di dover dipendere dalla compagnia statunitense e ha deciso di sviluppare i propri chip: è il caso di Meta che sembra aver iniziato già i test sul proprio hardware.

Meta inizia i test sui chip AI: l’obiettivo è staccarsi da NVIDIA

Crediti: Canva

Secondo quanto emerso da un report dell’agenzia di stampa Reuters, in queste settimane Meta avrebbe iniziato a testare i primi chip dedicati all’intelligenza artificiale e realizzati in collaborazione con TSMC. L’obiettivo sembrerebbe essere quello di ridurre la dipendenza da NVIDIA, da cui attualmente vengono acquistati la stragrande maggioranza dei chip e dell’hardware per l’AI.

Se i test dovessero produrre dei buoni risultati, Meta sembrerebbe essere intenzionata ad avviare subito la produzione di massa, ma questo processo potrebbe arrivare a richiedere fra i tre e i sei mesi (senza certezza di successo). Un possibile fallimento dei test, inoltre, richiederebbe ulteriore tempo per riprogettare il chip e sistemare i problemi.

L’obiettivo, tuttavia, sembrerebbe quello di iniziare ad utilizzare i chip per l’addestramento dei modelli a partire già dal 2026.

