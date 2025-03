In arrivo l’app ufficiale di Meta AI: si infiamma la sfida con ChatGPT

Da diversi mesi ormai, Meta è impegnata nell’integrazione della propria intelligenza artificiale all’interno dei social network del proprio portfolio, ma ben presto gli utenti potrebbero ritrovarsi a poter utilizzare questa particolare AI anche in versione standalone. Dopo Facebook, Instagram e WhatsApp, infatti, Meta AI potrebbe finalmente ottenere un’app ufficiale con cui gli utenti potranno sfruttare le caratteristiche dell’intelligenza artificiale sviluppata dal team di Zuckerberg senza dover essere necessariamente collegati ad un social.

Secondo quanto riportato dalla CNBC, il team di Meta starebbe lavorando ad una nuova app che funga unicamente da chatbot per Meta AI: attualmente, infatti, per sfruttare l’intelligenza artificiale è necessario essere collegati ad uno dei social dell’azienda, come per esempio Facebook e Messenger, oppure Instagram e WhatsApp. L’arrivo di un’app standalone metterebbe in diretta concorrenza Meta AI con tutte le altre intelligenze artificiali come ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot.

Proprio come le altre app, i rumor indicano che anche quella di Meta AI fornirà un chatbot in grado di conversare, rispondere alle domande, generare immagini, modificare fotografie e sfruttare le tante funzionalità arrivate anche sulle altre piattaforme nel corso degli ultimi mesi. Al momento non si conoscono ancora le tempistiche, ma l’app potrebbe essere presentata in occasione del Llama Connect 2025 che si terrà il prossimo 29 aprile.

