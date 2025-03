Meizu tornerà in Italia? Abbiamo chiesto: buone notizie dal MWC 2025

Tra i nomi dei protagonisti del MWC 2025 ce n’è uno che ha destato un vivo interesse da parte degli appassionati di tecnologia cinese: dopo un lungo periodo di assenza dalle scene internazionali, quest’anno Meizu è alla fiera di Barcellona. La compagnia ha approfittato di questo palcoscenico per mostrare tre nuovi smartphone (e non solo). Tuttavia non possiamo fare a meno di chiederci se Meizu tornerà in Italia: abbiamo deciso di interpellare i diretti interessati e la risposta fa ben sperare.

Meizu è aperta al ritorno in Italia: ecco le ultime novità direttamente dal MWC 2025

Crediti: Meizu

La presenza di Meizu al MWC 2025 è un chiaro indicatore: il brand cinese è interessato al panorama internazionale e questo è di certo un momento propizio per la stessa azienda. Non solo smartphone, ma anche prodotti del suo ecosistema tech come occhiali AR e perfino un anello smart; insomma, Meizu ha dalla sua una linea di dispositivi già pronti a cui però se ne sono aggiunti altri tre proprio in occasione della fiera catalana. Siamo stati allo stand della casa asiatica con un mente una sola domanda e alla fine abbiamo avuto buone notizie (anche se a metà).

I portavoce di Meizu hanno dichiarato che l’azienda è aperta al ritorno in Italia e stanno cercando attivamente dei distributori sia per quanto riguarda gli smartphone che per il resto dei prodotti dell’ecosistema. Quindi se nel prossimo futuro troverà il partner giusto, la compagnia tornerà a vendere anche da noi. Come sottolineato poco sopra si tratta di una buona notizia a metà: Meizu è interessata all’Italia, ma contemporaneamente non c’è ancora nulla di definito.

Le novità di Meizu al MWC 2025

Nel frattempo il brand ha già annunciato tre nuovi modelli, tutti mossi da Flyme OS su base Android 15. Al momento prezzi e disponibilità sono ancora sconosciuti, ma pare che dovrebbero essere lanciati “a breve” (anche se per ora non sappiamo ancora in quali paesi europei). Meizu Note 22 è un budget phone mosso dal SoC Helio G99, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione; lo schermo è un pannello LCD da 6,78″ Full HD. Il tutto è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 40W. Si tratta di un modello solo 4G, ma con NFC ed un sensore IR.

Meizu mBlu 22 è ancora una volta un dispositivo economico, mosso da un chipset Unisoc non specificato; in questo caso abbiamo 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Si tratta quindi di un entry level particolarmente basilare, con uno schermo da 6,79″ HD, 5.000 mAh di batteria (con 10W di ricarica), una fotocamera da 13 MP, una selfie camera da 5 MP e Android 15 in versione Go Edition.

Infine c’è spazio per il fratello maggiore mBlu 22 Pro: la fotocamera principale passa a 50 MP mentre quella selfie a 8 MP. Ritroviamo lo stesso schermo del modello base, ma con una frequenza di aggiornamento superiore (forse a 90 Hz). C’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W, il SoC Helio G81 di MediaTek e 4/6/8 GB di RAM, insieme a 128/256 GB di storage. Non manca l’NFC per i pagamenti.

Ripassiamo un po’ di storia

Se avete bisogno di un ripasso, siete capitati nell’articolo giusto: Meizu è uno dei brand cinesi storici, al pari di Xiaomi, OPPO e OnePlus. Tuttavia non è mai riuscita a sfondare veramente fuori dalla Cina e grand parte dei progetti sono stati ridimensionati. Le cose sono cambiate alcuni anni fa: nel 2022 l’azienda è stata acquisita da Geely, colosso automobilistico cinese, e di conseguenza sono cambiati gli interessi interni. Da smartphone e accessori, si è passati totalmente alla parte software con miglioramenti a Flyme OS e l’introduzione di Flyme Auto e Flyme AR.

Insomma, Meizu ha prestato la massima attenzione al settore delle auto elettriche collaborando perfino con Polestar (controllata di Geely), sia lato infotainment che con un vero e proprio smartphone. Ha fatto scalpore l’annuncio dell’addio al settore degli smartphone (febbraio 2024), scelta melodrammatica e giochino di parole: in realtà Meizu è passata alla produzione di smartphone AI, ossia dotati di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale (come stanno facendo un po’ tutti i brand, va detto). Da qui il lancio in Cina di vari prodotti del nuovo ecosistema Meizu (con telefoni, occhiali AR, anelli smart e non solo), l’annuncio dei primi smartphone Global e la partecipazione al MWC 2025 a marzo di quest’anno.

