Lo smartphone con fotocamera ottagonale di Meizu sta arrivando

Al MWC 2025 abbiamo assistito al ritorno internazionale di Meizu: la compagnia cinese ha deciso di puntare nuovamente sui mercati occidentali, anche se probabilmente procederà con i piedi di piombo. Intanto sappiamo già quali saranno le prossime novità in arrivo in Cina: Meizu Note 16 sarà il prossimo modello di fascia media, ma ora scopriamo anche il periodo d’uscita del nuovo top di gamma del brand.

Meizu 22 e Note 16: svelato il periodo d’uscita dei nuovi smartphone della casa cinese

Crediti: Meizu, Weibo

La compagnia cinese non ha ancora confermato la data di presentazione della serie Meizu Note 16, ma sappiamo che arriverà ad aprile. Inoltre il primo teaser lascia intravedere parte del design dei telefoni e scopriamo che avranno una fotocamera ottagonale: questo smartphone era stato paparazzato al MWC 2025 e in quell’occasione i portavoce dell’azienda hanno indicato Meizu 22 come il dispositivo avvistato. Quindi o si è trattato di una svista oppure i medio gamma avranno un design simile a quello del prossimo flagship. Restiamo in attesa di maggiori dettagli e, nel frattempo, nell’immagine in alto trovate sia il poster ufficiale che un’immagine concept render.

Per quanto riguarda Meizu 22, il top di gamma di quest’anno (probabilmente con Snapdragon 8 Elite) arriverà in estate: anche in questo caso manca una data precisa. Resta da vedere se i nuovi telefoni arriveranno in Italia: abbiamo chiesto a Meizu se tornerà nel nostro paese e sembra che i presupposti siano buoni (almeno per quanto riguarda la casa cinese).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le