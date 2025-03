Meizu 22 confermato: era lui al MWC 2025 e il lancio è vicino

Il MWC 2025 ha visto il ritorno Global di Meizu: il brand ha partecipato alla fiera tech di Barcellona mostrando varie novità ma tra queste nessun modello di punta. Tuttavia un top di gamma c’era eccome ed è stato paparazzato in giro per l’evento catalano. E dopo la foto rubata arriva la conferma: Meizu 22 arriverà a breve e sarà il prossimo flagship della casa asiatica.

Meizu 22 è stato confermato ufficialmente: il top di gamma era presente al MWC 2025 ed arriverà tra pochissimo

Non c’è ancora una data di presentazione precisa, ma Meizu 22 sarà lanciato ad aprile: lo hanno confermato i portavoce dell’azienda ai colleghi di GSMArena, insieme ad un altro dettagli importante. Il telefono avvistato al MWC 2025 è Meizu 22 in versione standard e non il modello Pro; pare che il dispositivo base dovrebbe essere lanciato per primo mentre il fratello maggiore potrebbe fare capolino in un secondo momento. Per ora è ancora tutto molto nebuloso e quello che è “certo” è che avremo un solo telefono in arrivo il prossimo mese.

Il lancio avverrà in Cina e per ora non c’è ancora una conferma in merito ad una versione Global. Anche le specifiche sono un mistero: sicuramente ci aspettiamo la presenza dello Snapdragon 8 Elite (come ogni flagship di ultima generazione) mentre lato software troveremo Flyme AIOS, nuova incarnazione dell’interfaccia proprietaria di Meizu (come il nome lascia intendere, dotata di funzionalità AI). Infine il design: come mostrato anche dalla foto rubata a Barcellona Meizu 22 avrà un look inedito per la serie, con un ampio modulo fotografico ottagonale (che ricorda un po’ alcuni modelli della serie Huawei Mate).

