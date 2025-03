Spotted MWC 2025: alla fiera tech c’è anche Meizu 22?

In occasione del MWC 2025 la compagnia cinese ha annunciato i budget phone Meizu Note 22, mBlu 22 e mBlu 22 Pro ma forse alla fiera catalana c’è anche qualcosina in più. Una foto scattata durante l’evento di Barcellona mostra un dispositivo inedito e potrebbe trattarsi di Meizu 22, il prossimo top di gamma della compagnia.

Meizu 22 in incognito al MWC 2025: forse c’è la prima foto del prossimo top di gamma

Sicuramente lo scatto rubato non mostra uno dei nuovi modelli annunciati da Meizu: con Note 22 abbiamo un modulo squadrato, similmente a mBlu 22; l’entry level mBlu 22 Pro ha un ampio spazio circolare ma con uno stile molto diverso. Nella foto pubblicata al MWC 2025 vediamo l’attuale top di gamma del brand affiancato da un dispositivo inedito, caratterizzato dalla solita scocca bianca (il brand è sempre stato amante di questa colorazione) ed un modulo fotografico circolare, contenente sia i sensori che il flash LED anulare.

In realtà andando a guardare più da vicino notiamo che il dispositivo presenta una fotocamera ottagonale con gli angoli leggermente arrotondati (un design sperimentato da alcuni modelli della gamma Huawei Mate); il logo del brand è nella parte bassa della scocca, ma a parte questi dettagli non riusciamo a notare altro. Per il momento è ancora tutto nebuloso e non è da escludere che ci saranno due telefoni, quello standard e Meizu 22 Pro.

Questa non è la prima volta che si parla dei top di gamma: secondo indiscrezioni precedenti ci sarebbero effettivamente due flagship revisti per il 2025, uno con un display di dimensioni contenute ed uno con un pannello più grande (in entrambi i casi Flat). A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Elite mentre tra le novità estetiche dovremmo avere un pulsante fisico dedicato all’AI. Aspettando di saperne di più teniamo le dita incrociate per il ritorno di Meizu in Italia: ci sono buone notizie a metà ma bisogna vedere come si evolverà la situazione.

