Dimensity 9400+, ecco la data: quando arriva e su quali smartphone

Come ogni anno, anche a questo giro MediaTek dovrebbe lanciate il chipset di punta “di mezzo”. Spunta una possibile data di presentazione per il Dimensity 9400+, insieme alla lista dei primi smartphone che arriveranno con a bordo il SoC. Ecco tutti i dettagli, insieme alle anticipazioni sulla parte tecnica.

MediaTek Dimensity 9400+: spunta una possibile data di presentazione (insieme ad una prima lista di smartphone)

Crediti: MediaTek

MediaTek non ha ancora confermato ufficialmente la presenza del Dimensity 9400+, ma vista la portata dell’evento è probabile queste questa sia la data di presentazione del nuovo chipset high-end. La Dimensity Developer Conference 2025 (MDDC) è fissata per l’11 aprile: quale giorno migliore per annunciate il SoC di metà generazione, che andrà a muovere i prossimi top di gamma? A proposito di questi, sul social cinese Weibo è apparsa anche una presunta lista (ad opera dell’insider Digital Chat Station):

I modelli OPPO e vivo dovrebbero essere lanciati già ad aprile mentre per iQOO si vocifera del mese di maggio. Per quanto riguarda invece i telefoni targati Realme, OnePlus e Redmi al momento non c’è ancora una finestra temporale precisa. In merito alle specifiche del Dimensity 9400+, ecco la possibile configurazione:

1 x Cortex-X925 fino a 3,7 GHz (Core principale)

fino a (Core principale) 3 x Cortex-X4 fino a 3,3 GHz (Performance core)

4 x Cortex-A720 fino a 2,4 GHz (Performance core)

architettura All Big Core, octa-core a 3 nm (N3E) prodotto da TSMC

(N3E) prodotto da GPU Immortalis-G925(1.612 MHz)

