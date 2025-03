Lenovo: tutte le novità dal Mobile World Congress 2025

In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Lenovo ha annunciato la sua nuova lineup di laptop PC Copilot+ che offrono innovative esperienze basate sull’intelligenza artificiale, oltre a nuovi prodotti che sfruttano l’energia rinnovabile del sole per essere alimentati. Le famiglie di Yoga e IdeaPad si allargano, con prodotti sempre più all’avanguardia ed attenti all’ambiente.

I nuovi laptop Yoga e IdeaPad arrivano al MWC con un’occhio in più per l’ambiente

Crediti: Lenovo

Tra le novità di Lenovo al MWC 2025 troviamo, infatti, Yoga Solar PC Concept: un prototipo creato per rappresentare la visione della compagnia di un futuro in cui energia rinnovabile e innovazione si intrecciano in modo inscindibile. Il dispositivo è dotato di un pannello solare con un tasso di conversione del 24% grazie alla tecnologia Back Contact Cell che anche in condizioni di scarsa illuminazione è in grado di generare energia e mantenere carica la batteria.

I nuovi Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) e Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10), invece, espandono la famiglia di laptop di Lenovo con funzionalità esclusive come: Smart Modes per avere un maggiore controllo sulla personalizzazione del PC, Smart Share per condividere in modo fluido i documenti tra smartphone e PC, e Smart Care che permette di risolvere i problemi in tempo reale con l’aiuto dei tecnici Lenovo (solo con garanzia Premium Care e Premium Care Plus).

Yoga Pro 9i Aura Edition è progettato per i creator che esigono prestazioni e precisione di alto livello, con processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070. Il display 3.2K PureSight Pro è dotato di tecnologia OLED tandem, un doppio strato di pixel OLED, che aumenta la luminosità complessiva fino a 1600 nit, aumentando anche l’efficienza energetica. Il display supporta anche la gamma di colori sRGB, P3 e Adobe RGB al 100% per una precisione del colore fedele alla realtà.

Crediti: Lenovo

Il Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, invece, è dotato di Intel Core Ultra 9 e fino a 32 GB di RAM con display OLED 3K PureSight Pro da 14,5 pollici. Grazie alla funzione Lenovo X Power, il PC si adatta alle esigenze specifiche dell’utente, offrendo prestazioni fluide, raffreddamento silenzioso e affidabilità, gestendo in modo intelligente i carichi di CPU e RAM per fornire 75W di TDP in un pacchetto potente ma portatile.

Sul palco del MWC 2025 arriva anche il nuovo Yoga Pro 7 potenziato dal processore AMD Ryzen AI 300 e dal display 3K OLED Lenovo PureSight Pro che rende i colori vivaci e precisi. Il nuovo Yoga Slim 7, invece, offre un display un display OLED 2.8K da 14″, ma mette a disposizione la medesima potenza dei processori AMD di nuova generazione con 50 TOPS per l’intelligenza artificiale.

Si rinnovano anche i convertibili con Yoga 7 2-in-1 che offre la libertà di uno sketchpad digitale combinata alla potenza di un PC: anche in questo caso ritroviamo i processori AMD Ryzen AI 300, mentre abbiamo a disposizione display PureSight OLED Touch fino a 2,8K disponibili nei modelli da 14″ e 16″ che mostrano creazioni luminose e fluide con una luminosità di picco di 1.100 nit e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Crediti: Lenovo

Con IdeaPad Slim 3x, d’altro canto, l’intelligenza artificiale è davvero per tutti: questo PC ) unisce un’esperienza di calcolo intelligente a un design audace e una lunga durata della batteria. Grazie al suo processore Snapdragon X, questo PC Copilot+ sfoggia un NPU da 45 TOPS, offrendo a ogni utente la possibilità di disegnare, compilare, generare, modificare e svolgere altre attività in modo più veloce e intuitivo, il tutto in un laptop accessibile. L’IdeaPad Slim 3x è progettato per durare nel tempo, non solo per la sua robustezza, ma anche grazie a uno slot SSD che consente agli utenti di aggiungere un secondo disco rigido.

Non mancano, inoltre, gli accessori: con il Solar Power Kit for Yoga abbiamo un pannello solare USB-C staccabile che può essere appeso a una borsa, uno zaino, una tenda o un albero, mentre la power bank può essere caricata ovunque ci sia luce solare che il pannello solare può catturare. AI Display con NPU Inside è un’altra dimostrazione dell’impegno di Lenovo per una smarter technology for all, il display AI di Lenovo, un proof of concept che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’esperienza utente, è dotato di una NPU dedicata all’interno.

Lenovo AI Stick, invece, è una proof of concept che consente agli utenti con un PC non dotato di NPU di accedere a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) locali e le app grafiche potenziate dall’intelligenza artificiale sul proprio dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1699 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1699 € (IVA inclusa). Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1399 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1399 € (IVA inclusa). Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 10) sarà disponibile a partire da aprile 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1399 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da aprile 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1399 € (IVA inclusa). Lenovo Yoga Slim 7 (14″, 10) sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 999 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 999 € (IVA inclusa). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1299 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1299 € (IVA inclusa). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14″, 10) sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1099 € (IVA inclusa).

sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1099 € (IVA inclusa). Lenovo IdeaPad Slim 3x (15″, 10) sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza previsto di 599 € (IVA inclusa).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le