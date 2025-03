Lavapavimenti Tineco in sconto per il compleanno di AliExpress: si parte da meno di 300€!

Lo store AliExpress ha compiuto la bellezza di 15 anni e per l’occasione ha dato il via ad una super promo con tantissime offerte anche fino all’80% di sconto (tra flash sale e coupon). Per non farci mancare proprio niente ecco una soluzione di occasioni targate Tineco: le lavapavimenti della serie FLOOR ONE scendono a prezzi top (si parte da meno di 300€), con varie soluzioni adatta a qualsiasi esigenza!

Gli sconti dedicati al compleanno di AliExpress dureranno fino al 26 marzo: qui trovi tutti i dettagli della promozione, insieme ai nostri coupon esclusivi ed una selezione di offerte particolarmente ghiotta. Per quanto riguarda le lavapavimenti Tineco ci sono 4 modelli a prezzo super conveniente, tutti in offerta con i nostri coupon. Impossibile non puntare a Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2, dal rapporto qualità/prezzo eccezionale: si tratta della lavapavimenti più economica tra quelle proposte, con funzionalità Wet & Dry, un pratico display per visualizzare lo stato della pulizia in tempo reale ed una base per l’auto-pulizia della spazzola. Il serbatoio dell’acqua sporca e di quella pulita sono separati completamente, in modo da evitare contaminazioni; inoltre il sensore iLoop di Tineco è in grado di rilevare il livello di sporco dei pavimenti, aumentando automaticamente la potenza in base all’occorrenza.

FLOOR ONE Switch S6 è la soluzione per chi cerca un dispositivo multifunzione: è una lavapavimenti potente e pratica da utilizzare e in un lampo diventa un aspirapolvere stick (cioè dal design ultrasottile) con una pratica luce LED per visualizzare lo sporco e una spazzola anti-groviglio (l’ideale contro peli e capelli).

Il modello FLOOR ONE Stretch S6 è un concentrato di tecnologia, con il meglio delle funzionalità di Tineco ed un corpo inclinabile di 180°; in questo modo è possibile raggiungere agilmente anche i punti più difficili (come sotto letti e divani) senza perdite d’acqua (grazie alla struttura della lavapavimenti). Infine è in sconto anche FLOOR One S7, ossia il modello di ultima generazione, con tanto di auto-pulizia ed auto-asciugatura della spazzola (con una temperatura di 70°C)!

