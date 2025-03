Arrivano i nuovi monitor da gaming KTC: prestazioni top a partire da 129€!

La settimana di Geekmall comincia con una serie di nuovi arrivi targati KTC: si tratta di ben quattro monitor da gaming tra cui scegliere, tutti ad alte performance e con refresh rate avanzato. Ovviamente le novità del brand sono in offerta lancio con spedizione dall’Europa ed un prezzo di partenza davvero allettante!

KTC E27E6, E27E22P, H27T27 e H32T13 sono i nuovi monitor da gaming con refresh rate fino a 300 Hz: ora in offerta lancio

Crediti: KTC, Geekmall

La nuova promozione di Geekmall dedicata alle ultime soluzioni KTC sarà disponibile fino al 31 marzo e ti permette di risparmiare sull’acquisto degli ultimi monitor da gaming della compagnia (in offerta lampo e con un codice sconto dedicato). Si parte con KTC H27E6, soluzione IPS da 27″ di diagonale e risoluzione 2K, insieme ad una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Il pannello è dotato di una copertura del 144% della gamma sRGB mentre la retroilluminazione priva di sfarfallio è una manna dal cielo per non affaticare la vista; in questo senso il pannello antiriflesso e la bassa emissione di luci blu contribuiscono a completare l’esperienza (per il massimo comfort per gli occhi). Il monitor è dotato di un supporto ergonomico regolabile e porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

La seconda novità dello store è KTC H27E22P: il monitor da gaming a meno di 170€ con display CSOT Fast VA da 27″ Full HD a 280 Hz e tempo di risposta GTG di 1 ms. Presente all’appello il supporto per le tecnologie FreeSync e G-Sync e l’HDR10, per un’esperienza visiva al top senza spendere una fortuna. Il pannello ha una copertura del 99% sRBG e del 100% DCI-P3.

Il modello KTC H27T27 è il più economico delle nuove uscite: in questo caso parliamo di soli 129€ per un monitor da gaming dotato di un pannello IPS da 27″ di diagonale, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. È presente anche il supporto VESA per il montaggio a parete, per la massima versatilità; inoltre l’angolo di inclinazione è regolabile mentre la funzione a bassa emissione di luci blu contribuisce a non affaticare gli occhi.

La panoramica di conclude con il monitor KTC H32T13: in questo caso si sale a 32″ sempre con risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel) e con refresh rate di 100 Hz. L’angolo di inclinazione è regolabile (da -5° a 15°) e non mancano sia la tecnologia anti-sfarfallio che la bassa emissione di luci blu; si tratta di un pannello versatile, adatto sia al gaming che ad un utilizzo professionale (per l’editing di video ed altri utilizzi multimediali).

