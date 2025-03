Con il bel tempo torna la voglia di libertà: scegli una e-bike e risparmi fino a 100€

Con il mese di marzo è arrivato anche il bel tempo mentre ci avviamo verso temperature più miti: questo è il momento perfetto per passare alla mobilità green, una scelta sostenibile che si riflette sul benessere fisico e sul portafogli. Movimento (ma senza eccessi), zero stress (addio traffico in auto o in mezzi pubblici affollati) ed una minore spesa per muoversi in città. Tanti vantaggi e grazie alle offerte di Geekmall è possibile risparmiare fino a 100€ sulla tua nuova bici elettrica!

iScooter i10, Touroll J1 e Halo Knight H02 in offerta su Geekmall: risparmia con codice sconto e spedizione EU

Per chi punta alla massima agilità, la scelta perfetta è sicuramente iScooter I10: si tratta di un monopattino elettrico dal corpo leggero e pieghevole, equipaggiato con un motore brushless da 650W ed alimentato da una batteria da 36V 15Ah. Grazie al peso di soli 20 kg è facilissimo da trasportare e l’ingombro è pari a zero; lato autonomia parliamo di circa 45 km e non mancano un triplo sistema di frenata, sospensioni e pneumatici robusti da 10″. La pedana presenta un pratico rivestimento antiscivolo e grazie all’app per smartphone è possibile gestire e bloccare il monopattino da remoto. Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo prova a disattivare AdBlock.

Touroll J1 è una bici elettrica da trekking pensata per gli utenti più sportivi: il motore brushless da 250W (e 45 nm di coppia) consente di affrontare anche le salite più problematiche mentre la batteria rimovibile da 561,6Wh offre fino a 100 km di autonomia (in modalità assistita). Tra le altre caratteristiche abbiamo pneumatici da 27,5 x 2,1″, un cambio Shimano a 7 velocità, il Cruise Control, un sistema di sospensioni con funzione di bloccaggio, un utile display LCD, una luce LED certificata StVZO ed un pratico portapacchi posteriore.

Infine, Halo Knight H02 chiude la nostra panoramica delle offerte dedicate alla mobilità green su Geekmall. Comoda e potente, questa bici elettrica è dotata di un motore da 750W e una batteria rimovibile da 48V 16Ah, per un’autonomia fino a 60 km. Gli pneumatici da 29 x 2,1″ offrono la massima stabilità su qualsiasi tipi di strada mentre i freni a disco consentono una frenata rapida e garantiscono la sicurezza durante la guida. Il display LCD integrato nel manubrio presenta tutti i dettagli importanti, per una consultazione immediata; c’è un cambio Shimano a 21 velocità, un ammortizzatore anteriore con blocco e luci anteriori e posteriori.

