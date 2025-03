Questo smartphone iQOO abbatte il muro dei 7.000 mAh

La compagnia partner di vivo annuncia la data di presentazione di iQOO Z10 5G e svela una caratteristica importante: sarà il primo modello Global con una batteria al silicio-carbonio superiore ai 7.000 mAh. Ormai l’era delle super batterie è arrivata e nonostante i limiti imposti alle nostre latitudini (dove molti modelli arrivano “castrati” con dimensioni ridotte) questa è la direzione intrapresa dai brand.

iQOO Z10 5G sarà lo smartphone Global dalla batteria enorme: ecco cosa possiamo aspettarci

Crediti: iQOO

Allo stato attuale i telefoni con batterie da 7.000 mAh con tecnologia al silicio-carbonio si contano sulle dita di una mano: abbiamo ad esempio REDMAGIC 10 Pro e Pro+, Realme Neo 7 e Neo 7 SE. In tutti gli altri casi i dispositivi fanno affidamento su batterie tradizionali oppure appartengono alla categoria dei Battery Phone (rugged dal corpo spesso e robusto, adatto ad ospitare unità anche molto capienti). Il nuovo iQOO Z10 5G rappresenta una passo avanti importante: sarà il primo modello internazionale con una batteria da 7.300 mAh, ovviamente al silicio-carbonio e quindi dotato di uno spessore sottile nonostante la capienza elevata. La data di presentazione è fissata per l’11 aprile, come confermato dalla stessa azienda.

Per ora non ci sono altri dettagli, ma intanto il dispositivo è già stato protagonista di un corposo leak. iQOO Z10 5G sarebbe dotato di uno schermo AMOLED Micro Quad Curved da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco intorno ai 2.000 nit. Il cuore dello smartphone dovrebbe essere lo Snapdragon 7s Gen 3, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Crediti: iQOO

Il comparto fotografico farebbe affidamento su una dual camera da 50 + 2 MP con un sensore IMX882; lato selfie ci sarebbe un’unità da 32 MP. A parte la super batteria da 7.300 mAh, il mid-range offrirebbe anche la ricarica rapida da ben 90W. Tutto questo con uno spessore di soli 8,1 mm e 195 grammi di peso. Ricordiamo che OPPO e OnePlus sono al lavoro su unità addirittura da 8.000 mAh quindi le cose potrebbero subire una brusca accelerata già nel corso dei prossimi mesi.

Cosa sappiamo sul resto della serie

La nuova serie Z10 arriverà ad aprile e dovrebbe essere composta da vari modelli (come da tradizione). Oltre alla versione base ci sarebbero anche le versioni Z10 Turbo e Turbo Pro, rispettivamente con a bordo il Dimensity 8400 e l’inedito Snapdragon 8s Elite (SM8735). Di seguito un breve riepilogo delle presunte specifiche di tutti i telefoni previsti (a parte Z10, che abbiamo approfondito poco sopra):

Z10 Turbo – OLED 6,78″ 1.5K, Dimensity 8400, 7.600 mAh, 90W, 50 + 2 MP, selfie 16 MP

– OLED 6,78″ 1.5K, Dimensity 8400, 7.600 mAh, 90W, 50 + 2 MP, selfie 16 MP Z10 Turbo Pro – OLED 6,78″ 1.5K, Snapdragon 8s Elite, 7.000 mAh, 120W

– OLED 6,78″ 1.5K, Snapdragon 8s Elite, 7.000 mAh, 120W Z10x – LCD, MediaTek inedito

Ovviamente è impossibile non notare la batteria da ben 7.600 mAh della variante Turbo: comunque tale capienza è ancora frutto di leak e non è stata ancora confermata ufficialmente. In caso positivo saremmo alle prese con un ennesimo segnale della direzione intrapresa dal settore degli smartphone, con batterie sempre più capienti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le