Questa Dash Cam è in offerta con coupon a meno di 35€

Se cerchi più sicurezza alla guida, installare una Dash Cam che ti permetta di evitare eventi spiacevoli come truffe assicurative o atti vandalici, potrebbe essere la soluzione adatta alla tue necessità. Banggood ha ciò che fa per te: una Dash Cam funzionale e completa ad un prezzo top, grazie al coupon dedicato!

Questa Dash Cam è in offerta con coupon su Banggood ad un prezzo top: approfitta ora di quest’occasione

Crediti: iMars

iMars X22 è in offerta con coupon a soli 33,21€ su Banggood e la spedizione è gratuita! Ti basterà aggiungere “BG289a86” al checkout ed avrai il massimo risparmio. Il dispositivo è dotato di un mini schermo e di due obiettivi: il frontale registra in 4K con angolo di visuale di circa 170°, mentre il posteriore in Full HD e 140°. È dotata di tecnologia G Sensor, tramite la quale verranno effettuate delle registrazioni non appena viene rilevato un urto o un cambio di direzione repentino.

Non dovrai preoccuparti della tua auto parcheggiata: continua la registrazione anche quando il motore è spento. Ma non finisce qui: è dotata, inoltre, di connettività Wi-Fi e di app dedicata per una gestione più efficiente dei filmati registrati. Se sei preoccupato per la tua incolumità e di quella della tua auto e vuoi acquistare una Dash Cam ad un prezzo davvero interessante, non perdere questa offerta di Banggood!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le