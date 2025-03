Il ritorno degli smartwatch Pebble: nuova lineup presentata

I famosissimi Pebble Watch con il loro caratteristico display e-ink stanno tornando, lo ha dichiarato Eric Migicovsky che ha svelato tutta la nuova serie della linea Core. Il ritorno di questi smartwatch è dovuto fondamentalmente a Google, che ha rilevato l’azienda ed ha reso PebbleOS open source.

Pebble Watch Core 2 Duo e Core Time 2: ecco le caratteristiche annunciate

Crediti: Pebble

Come avrete capito, c’è una ventata d’aria fresca per questi smartwatch che subiranno degli upgrade al passo con i tempi. Ma vediamoli nel dettaglio:

Pebble Core 2 Duo

Il Core 2 Duo ha una cassa in policarbonato ed un display e-ink monocromatico con una diagonale da 1.26″ e certificazione IPX8. Integra un microfono, uno speaker edun barometro. Anche lato batteria introdurrà una bella novità: secondo quanto si legge sul sito ufficiale del brand, lo smartwatch avrà un’autonomia di circa 30 giorni. Pebble Core 2 Duo è attualmente in preordine e dovrebbe essere disponibile entro il prossimo luglio ad un prezzo di 149$ (circa 137€ al cambio attuale).

Pebble Core Time 2

Passiamo a Pebble Core Time 2, il modello “top di gamma” della lineup che il founder chiama “dream watch”, proprio per sottolineare lo stile ricercato e le sue peculiari caratteristiche. Ha un corpo in metallo ed un display touch da 1.5″ a colori (46 bit), con una risoluzione 200 x 228 pixel. Anche questo modello ha un’autonomia di 30 giorni, ma la sua dotazione è più completa: ha un microfono, speaker, contapassi e monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno.

In quanto a prezzo e disponibilità, il dispositivo è in preordine (come il modello più economico) a 225$ (circa 207,52€ al cambio attuale) e le prime unità saranno spedite entro dicembre 2025. Entrambi gli indossabili saranno lanciati negli USA (restiamo in attesa di dettagli per un eventuale debutto alle nostre latitudini).

