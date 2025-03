Lavare l’auto non è mai stato così semplice, grazie all’idropulitrice Xiaomi (ora a 62€)

La cura della macchina passa da Xiaomi con la nuova idropulitrice senza fili: tanta potenza e praticità per pulire a fondo l’auto, con un accessorio dallo stile minimale (tipico della compagnia cinese). L’occasione arriva da Banggood con codice sconto e spedizione gratuita.

L’idropulitrice Xiaomi è in offerta con codice sconto e spedizione gratis: nuova occasione top

Crediti: Xiaomi

Utile, pratica e facile da utilizzare, l’idropulitrice Xiaomi Mijia Wireless Car Wash Machine 2 è il successore di uno dei gadget più utili della compagnia cinese. Trattandosi di una soluzione senza fili è presente una batteria integrata da 2.000 mAh, ricaricabile in circa 2,5 ore tramite una porta USB-C; il dispositivo ha una potenza di 160 l/h combinata ad una pressione di 1.5 MPa, che si traduce in un getto potente e in grado di rimuovere macchie ed incrostazioni senza il minimo sforzo. È possibile scegliere tra 3 tipi di getto mentre il pratico indicatore luminoso presente sulla base indica lo stato della batteria.

L’idropulitrice senza fili Xiaomi diventa ancora più conveniente grazie a quest’offerta di Banggood: riscattando il codice sconto “BGd9bb18“ il prezzo finale sarà di soli 62€, con spedizione gratuita (per il massimo risparmio). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

