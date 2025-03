Huawei Pura X ufficiale: è la rivoluzione dei pieghevoli a conchiglia

Niente Pocket 3 quest’anno, ma un cambio di look e di nome, il tutto con una piccola rivoluzione per quanto riguarda il formato pieghevole a conchiglia. Il colosso tecnologico cinese ha annunciato Huawei Pura X, il flip phone di ultima generazione: bellissimo ed unico, ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico, ma teniamo le dita incrociate).

Huawei Pura X: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo pieghevole a conchiglia

Design e display

Crediti: Huawei

Chi si aspettava un design in stile Huawei Pocket 2 resterà di certo sbalordito: per il nuovo capitolo la compagnia cinese ha cambiato tutto e per il momento non è dato di sapere se la gamma Pocket continuerà oppure sarà inglobata definitivamente nella serie Pura. Huawei Pura X presenta un nuovo paradigma per i pieghevoli a conchiglia ed è un bene: il dispositivo presenta un formato in 16:10 ma con dimensioni compatte, ed il risultato è una sorta di “piccolo tablet” tascabile. All’esterno trova spazio un ampio schermo da 3,5″: può essere personalizzato con sfondi ed animazioni e permette di accedere a tutte le funzionalità del telefono senza la necessità di aprirlo.

Crediti: Huawei

All’interno trova spazio un pannello OLED da 6,3″ in 16:10 con tecnologia LTPO 2.0 e refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione 1.5K e luminosità di picco di 2.500 nit. Si tratta di uno schermo per fruire comodamente di qualsiasi contenuto da film a serie TV, a giochi, navigazione web, lettura di documenti ed e-book e così via. Il formato è atipico per uno smartphone ma ad un primo sguardo risulta funzionale. Il telefono è certificato IPX8 contro liquidi e polvere.

Specifiche tecniche, software e fotocamera

Crediti: Huawei

Come avvenuto con tutti gli smartphone più recenti (come la serie Pura 70 e Mate X6) il chipset non viene confermato in via ufficiale: di conseguenza le specifiche tecniche di Huawei Pura X potrebbero essere basate sul Kirin 9000S1 oppure sul Kirin 9020. Lato memorie abbiamo 12/16 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di storage mentre per la batteria è presente un’unità da 4.720 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 66W e wireless da 40W. Non manca la comunicazione satellitare ma solo a bordo della Collector Edition, caratterizzata da un design più creativo e stiloso ed un taglio di memoria superiore rispetto al modello standard.

Il comparto fotografico di Huawei Pura X è basato su un sensore principale RYYB da 50 MP (f/1.6) con OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare e macro RYYB da 40 MP ed un teleobiettivo da 8 MP (con stabilizzazione ottica e zoom 3,5X). Quando aperto, all’interno è presente una selfie camera da 10,7 MP (con ultra-wide) all’interno del punch hole centrale.

Il software a bordo è HarmonyOS 5.0.1, ultima versione del sistema operativo proprietario di Huawei (nato come risposta al ban ricevuto dagli USA). Si tratta del software conosciuto anche come HarmonyOS NEXT, per la prima volta svincolato da Android e basato sul kernel proprietario Harmony. Il tutto si traduce in una nuova interfaccia, varie novità (ma tutte per il mercato cinese al momento) e un assistente AI in grado di rispondere automaticamente alle chiamate, gestire in modo dinamico ed intelligente i contenuti multimediali (video, foto e altro) e non solo.

È presente un’esperienza wireless senza contatto tra dispositivi (per scambiare contatti, foto e così via), un nuovo motore Ark ed un sistema di sicurezza per la protezione dei dati sensibili. Segnaliamo che l’assistente AI basato su un’intelligenza artificiale generativa nata dall’unione tra il modello di linguaggio multimodale Huawei PanGu e i modelli DeepSeek.

Huawei Pura X – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (aperto) e 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (chiuso) per 193,7/195,9 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno OLED da 3,5″ HD+ (980 x 980 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz , PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz interno OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.120 x 1.320 pixel) in 16:10 , con refresh rate LTPO a 120 Hz , PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 2.500 nit di luminosità e protezione UTG

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC HiSilicon Kirin non specificato

non specificato CPU octa-core (TaiShan)

GPU Maleoon

12/16 GB di RAM (presumibilmente LPDDR5)

di RAM (presumibilmente LPDDR5) 512 GB/1 TB di storage non espandibile (presumibilmente UFS 4.0)

di storage non espandibile (presumibilmente UFS 4.0) Batteria da 4.720 mAh con ricarica da 66W e wireless 40W (inversa 7,5W)

con ricarica da e 40W (inversa 7,5W) Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.2-2.4) con sensore RYYB, OIS, ultra-wide e macro RYYB, teleobiettivo con zoom ottico 3,5X e digitale 30X

(f/1.6-2.2-2.4) con sensore RYYB, OIS, ultra-wide e macro RYYB, teleobiettivo con zoom ottico 3,5X e digitale 30X Selfie camera ultra-wide da 10,7 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, comunicazione satellitare (solo Collector’s Edition).

sistema operativo HarmonyOS 5.0.1

Quanto costa Huawei Pura X – Prezzo e uscita

Crediti: Huawei

Il nuovo smartphone pieghevole Huawei Pura X è stato presentato durante un evento in Cina, il 20 marzo, al prezzo di partenza di circa 953€ al cambio attuale. Il terminale è disponibile in tre colorazioni “sobrie” (nero, bianco e argento) ma anche in versione speciale, caratterizzata da due stili più colorati ed eclettici. Di seguito trovate prezzi e configurazioni.

Edizione standard 12/256 GB – 7.499 CNY ( 953€ ) 12/512 GB – 7.999 CNY ( 1.017€ )

Collector’s Edition (con comunicazione satellitare) 16/512 GB – 8.999 CNY ( 1.144€ ) 16 GB/1 TB – 9.999 CNY ( 1.271€ )

(con comunicazione satellitare)

