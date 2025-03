Huawei Pura X: svelato il mistero del SoC a bordo del pieghevole

Con il debutto di Huawei Pura X il colosso tecnologico cinese è stato in grado di innovare ancora dopo la presentazione del primo smartphone tri-pieghevole al mondo (Mate XT). Tuttavia, come di consueto, l’azienda non ha svelato il SoC presente a bordo del nuovo flip phone; poco male, perché alla fine sono arrivati i dettagli ed ora sembra confermata l’identità del chipset.

Huawei Pura X con chipset Kirin 9020: tutti i dettagli del SoC a bordo del flip phone

Crediti: Weibo

Com’era facile immaginare, Huawei Pura X monta un SoC Kirin 9020: si tratta dell’ultimo chipset proprietario dell’azienda, già visto sia a bordo della serie Mate 70 che del pieghevole Mate X6. Da tempo Huawei tende a non svelare l’identità quali sono i processori dei nuovi telefoni e non è difficile immaginare il motivo (molto probabilmente legato al ban degli USA). Di seguito trovate un riepilogo delle specifiche del Kirin di ultima generazione.

7 nm SMIC

SMIC octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread)

1 x 2,5 GHz Taishan V121

3 x 2,15 GHz Taishan V121

4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

(840 MHz) RAM LPDDR5X

Storage UFS 4.0

Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4

Con Huawei Pura X è arrivata una ventata di freschezza nel panorama degli smartphone pieghevoli: il tri-fold ha stupido ma ovviamente è una soluzione per pochi; tuttavia questo flip phone in 16:10 sembra avere tutte le carte in regola per sfondare (visto il suo stile particolare e versatile, adatto per sia per l’utilizzo classico dello smartphone che per leggere, giocare o guardare video in un formato comodo). Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivi anche alle nostre latitudini.

Il colosso tech è intenzionato a sperimentare form factor diversi anche per i notebook: il primo modello con HarmonyOS arriverà nel corso dei prossimi mesi e siamo curiosi di saperne di più.

