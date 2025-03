Il primo notebook Huawei con HarmonyOS potrebbe somigliare a Pura X

Di recente il colosso cinese ha stupito tutti con il debutto di Huawei Pura X, il suo nuovo smartphone pieghevole. Si è trattato di una grande dimostrazione per la casa asiatica: nonostante i problemi legati al ban statunitense è ancora un’azienda capace di innovare e anzi, le novità non finiranno qui. Il nuovo formato introdotto con questo telefono potrebbe arrivare anche per i notebook Huawei, ormai pronti a mettere da parte Windows in favore di HarmonyOS (il sistema proprietario del brand).

Huawei Pura X rappresenta il futuro: ci sarà anche un notebook con lo stesso form factor e HarmonyOS

Crediti: Huawei

Nel futuro di Huawei ci sono innovazione e soprattutto HarmonyOS: il lancio del nuovo smartphone pieghevole ha rappresentato un passo avanti importantissimo per due motivi. Non solo si tratta di un dispositivo che introduce un formato inedito (una sorta di ibrido tra pieghevole tradizione e a conchiglia), ma è anche il primo modello dotato di HarmonyOS NEXT nativo. Quest’ultima versione non è basata su Android ed è dotata di un kernel proprietario: si tratta quindi del sistema operativo indipendente di Huawei, che elimina del tutto la dipendenza della compagnia dalle aziende di terze parti (una mossa necessaria dopo il ban degli USA).

Per quanto riguarda il design di Huawei Pura X, il dispositivo introduce un formato in 16:10 (con uno schermo da 6,3″) e il risultato è un telefono pieghevole a metà tra un flip phone e un modello classico (uno smartphone/tablet, per intenderci). Secondo quanto rivelato da Richard Yu (tra i vertici dell’azienda) nel corso di un’intervista, entrambe le novità arriveranno anche a bordo dei notebook Huawei.

Prossimamente ci sarà un portatile Huawei dotato di un formato inedito (forse simile a quello di Pura X, o magari qualcosa di inedito), mentre lato software sarà presente HarmonyOS. È da tempo che si vocifera dell’uscita PC del software proprietario del brand, un’altra mossa ovvia per eliminare la dipendenza da Windows. Secondo le indiscrezioni, il nuovo notebook avrebbe la dicitura “Ultra“ nel nome e dovrebbe fare capolino nel corso del secondo trimestre del 2025.

Uno stile nuovo di zecca per i notebook Huawei

Stando alle parole di Richard Yu, i nuovi PC avranno un corpo leggero e sottile; molto probabilmente ci sarà un look molto diverso rispetto ai portatili a cui siamo abituati, ma allo stato attuale è difficile immaginare come sarà questa novità. Comunque avremo anche portatili nel formato tradizionale, quindi niente timori di stravolgimenti assoluti. Ovviamente avrà ampio spazio l’AI: è impossibile non aspettarsi l’integrazione con PanGu e DeepSeek, come avvenuto con Pura X. Per concludere, il dirigente ha confermato che questi terminali saranno compatibili con le applicazioni Windows.

