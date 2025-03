Huawei Pocket 3 sarà il primo con HarmonyOS NEXT? Il lancio è dietro l’angolo

Di Huawei Pocket 3 ne abbiamo già parlato nelle nei mesi passati ed ora sembra che le cosa abbiano iniziato a muoversi in via ufficiale. Il CEO Richard Yu ha confermato l’uscita del primo dispositivo con a bordo Harmony OS NEXT, in arrivo la prossima settimana: secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi proprio del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia.

Huawei Pocket 3 vicino al debutto, con HarmonyOS NEXT: cosa possiamo aspettarci dal prossimo flip phone

Crediti: Huawei

La prossima settimana il colosso tech cinese presenterà in patria il suo primo smartphone equipaggiato con HarmonyOS NEXT nativo: si tratta del software proprietario che mira all’indipendenza da Android, annunciato lo scorso ottobre. Il misterioso dispositivo potrebbe essere proprio lui, Huawei Pocket 3 (conosciuto anche con il nome in codice interno “Verde”), il prossimo pieghevole a conchiglia dell’azienda. Il telefono avrebbe dalla sua uno schermo principale da 6,28″ ed uno esterno da 3.5“. Tra le novità dovremmo avere un rapporto in 3:2 per il pannello interno, sicuramente un formato anomalo per uno smartphone.

Crediti: Weibo

Il dispositivo dovrebbe avere dimensioni ultrasottili, una fotocamera principale da 50 MP, una scocca resistente all’acqua ed un lettore d’impronte digitali laterale. Il lancio del primo modello con il software proprietario è di certo un importante punto di svolta per Huawei: HarmonyOS NEXT sancisce una rottura con il passato, eliminando la dipendenza da Google.

