Huawei FreeBuds 6 ufficiali: stile inconfondibile, ANC avanzato e traduzioni in tempo reale

Durante un evento tenutosi in Cina il colosso tech asiatico ha presentato il patria il suo nuovo smartphone pieghevole. Huawei Pura X è un piccolo concentrato di tecnologia e introduce un nuovo formato per i foldable (a metà tra pieghevole a libro e flip phone). Oltre a questa novità hanno trovato spazio anche i nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds 6, che continuano sulla strada tracciata dalla precedente generazione: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, per il momento solo in Cina.

Huawei FreeBuds 6: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita delle nuove TWS premium

Crediti: Huawei

Le TWS di ultima generazione di Huawei arrivano con il medesimo look che ha contraddistinto le FreeBuds 5: gli auricolari sono dotati di uno stelo “a goccia” (un formato atipico per questa tipologia di prodotti), indossabilità semi in-ear ed una custodia ovale (stretta e allungata). Si tratta di uno stile ergonomico, che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio grazie alle sue curve. La precedente versione ha debuttato nei colori Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange; i nuovi auricolari Huawei FreeBuds 6 arrivano nelle colorazioni Starry Black e Sky White (quelle più sobrie) e poi in versione Aurora Purple (eleganti e appariscenti).

Ciascun auricolare pesa solo 4,9 grammi) mentre tra le funzionalità avanzate troviamo la riduzione del rumore di fondo AI durante le chiamate, la cancellazione del rumore ANC (fino a 95 dB) e una capacità di trasmissione lossless da 2,3 Mbps (fino a 48 kHz/24 bit). Sulla custodia è presente il logo Huawei Sound: si tratta della divisione dell’azienda dedicata alle ottimizzazioni e ai miglioramenti audio.

Crediti: Huawei

Il trend attuale è l’intelligenza artificiale e le nuove Huawei FreeBuds 6 non fanno eccezione: gli auricolari sono basati su HarmonyOS e funzionano con l’assistente vocali AI Celia. Quest’ultimo è in grado di gestire chiamate e musica ma anche di rispondere alle richieste dell’utente con varie informazioni. Inoltre è presente la funzionalità di traduttore in tempo reale anche faccia a faccia (con il supporto a 21 lingue).

Le cuffiette integrano batterie da 39,5 mAh mentre la custodia è dotata di un’unità da 510 mAh; in termini di autonomia si parla di circa 36 ore (contando anche la custodia) mentre la ricarica rapida permette di beneficiare di 2,5 ore di riproduzione musicale con 5 minuti di carica. Inoltre è presente anche il supporto alla ricarica wireless.

Al momento i nuovi auricolari Huawei FreeBuds sono stati lanciati solo in Cina, ma visti i precedenti è molto probabile che arriveranno alle nostre latitudini nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il prezzo, le TWS sono state lanciate a 999 CNY, circa 127€ al cambio attuale.

