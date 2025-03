Huawei FreeBuds 6: le nuove TWS eleganti e raffinate, in arrivo a marzo

Non solo smartphone per il colosso tecnologico cinese: l’evento di marzo poterà anche un nuovo paio di auricolari true wireless, a distanza di circa due anni dalla precedente generazione. Le Huawei FreeBuds 6 stanno arrivando e il primo teaser ufficiale ne anticipa il design (ovviamente elegantissimo).

Huawei FreeBuds 6 in arrivo a marzo: svelato il design dei nuovi auricolari true wireless

La clip dedicata alle TWS mostra un look stiloso, caratterizzata da un’elegante colorazione lilla: il design delle Huawei FreeBuds 6 ricalca quanto visto con l’attuale versione (lanciata anche in Italia). Le cuffiette presentano un atipico stelo “a goccia”, con un design tutto curve votato alla massima ergonomia ed un’indossabilità semi in-ear. La custodia a ciottolo è leggermente più stretta e allungata rispetto al resto degli auricolari presenti sulla piazza; la parte frontale ospita una luce LED e il logo dell’azienda mentre sul retro trova spazio il logo Huawei Sound. Quest’ultima è la divisione del colosso tech cinese specializzata nella parte audio; per ora non ci sono dettagli tecnici ma di certo non mancheranno la cancellazione del rumore ANC di alto livello e tanta autonomia.

L’evento del 20 marzo vedrà il debutto di varie novità dell’azienda: oltre agli auricolari Huawei FreeBuds 6 (confermati dal teaser ufficiale) è atteso anche il debutto di Pocket 3, il nuovo pieghevole a conchiglia. Quest’ultimo dovrebbe essere il primo telefono del brand con HarmonyOS Next nativo, ossia il software slegato da Android che mira a rendere Huawei totalmente indipendente dalle azienda statunitensi.

