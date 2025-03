Huawei FreeArc ufficiali in Italia: sono i primi auricolari open ear con design ad archetto

Dopo la piccola rivoluzione del modello FreeClip, il colosso tecnologico cinese propone un nuovo paio di auricolari true wireless di tipo open ear, anche stavolta con un approccio differente al design. Le Huawei FreeArc sono caratterizzate da uno stile unico, specifiche di alto livello ed un prezzo già scontato con coupon: ecco tutti i dettagli della nuova aggiunta all’ecosistema del brand.

Huawei FreeArc: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove TWS open ear tra specifiche, prezzo e uscita in Italia (sono già in offerta con Coupon)

Gli auricolari Huawei FreeArc sono i primi open ear con design ad archetto: le TWS sono caratterizzate da un formato ergonomico ed un suono di alta qualità (con bassi potenti); inoltre si tratta del primo modello del brand con certificazione IP57 (per la resistenza all’acqua) e quindi si rivelano l’ideale per qualsiasi attività sportiva o avventura all’aria aperta, anche in condizioni di pioggia.

HUAWEI FreeArc si distinguono per tre elementi chiave: Comfort Droplet, Acoustic Bean e C-Bridge. Quest’ultimo, realizzato in una lega di nichel-titanio in memory foam da 0,7 mm, si adatta facilmente alle orecchie di chi li indossa. Rivestiti per l’81,5% della loro superficie da un silicone liquido ultra-morbido e delicato per la pelle, questi auricolari certificati SGS Smart Green Medal garantiscono un comfort duraturo e una maggiore sicurezza.

Le TWS offrono un’esperienza di ascolto di qualità grazie all’unità driver ad alta sensibilità da 17 x 12 mm, alla struttura acustica simmetrica, all’avanzato algoritmo dei bassi dinamici e all’algoritmo Adaptive Equal-loudness. Questi ultimi regolano automaticamente l’uscita del suono, garantendo un perfetto equilibrio tra bassi profondi e alti cristallini, indipendentemente dal volume. Gli auricolari sono progettati per restare ben fissi sulle orecchie durante gli allenamenti, grazie a un supporto triangolare ottimale a 140° e un design bilanciato.

Lato connettività, gli auricolari permettono di restare connessi fino a 400 metri all’aperto o all’interno di ambienti chiusi fino a 100 m², garantendo un’esperienza affidabile in ogni situazione. La doppia configurazione di microfoni ottimizza la ricezione del suono, mentre la tripla cancellazione del rumore elimina i disturbi ambientali, assicurando una voce chiara anche in spazi aperti. Inoltre, il design avanzato riduce efficacemente il rumore del vento, per conversazioni limpide ovunque ci si trovi. Infine l’autonomia: sono presenti batterie da 55 mAh (per ciascuna cuffietta) e da 510 mAh (custodia), per circa 7 ore di ascolto e fino a 28 ore contando anche il case di ricarica.

I nuovi auricolari Huawei FreeArc sono disponibili nello store ufficiale al prezzo di 119€: fino al 16 marzo è possibile ricevere uno sconto di 20€ riscattando il codice “AMKTFARC20“. Inoltre, incluso nel prezzo d’acquisto, i clienti potranno usufruire del servizio Huawei Loss Care che consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale, in caso di smarrimento o danneggiamento. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

