Honor Watch 5 Ultra debutta al MWC 2025 con ECG ed un look tutto nuovo

Non solo novità per il futuro (all’insegna dell’AI) ma anche qualche aggiunta all’ecosistema del brand: tra i vari prodotti presenti al MWC 2025 ce n’è uno in particolare che ingolosisce parecchio. Honor Watch 5 Ultra è il primo modello Ultra dell’azienda ed arriva con un look nuovo di zecca e tante funzionalità e caratteristiche premium.

Honor Watch 5 Ultra: ecco il nuovo indossabile premium con ECG, tra i protagonisti del MWC 2025

Crediti: Honor

Al momento Honor Watch 5 Ultra non è ancora ufficiale: la compagnia cinese si è limitata ad annunciare e mostrare il nuovo indossabile, ma per la commercializzazione in Italia dovremo attendere. Il design richiama quello degli ultimi orologi di Huawei: abbiamo una cassa ottagonale con un pulsante ed una corona rotante, nelle colorazioni nero e marrone (rispettivamente con un cinturino in fluoroelastomero ed uno in pelle). Di seguito trovate le caratteristiche confermate fino a questo momento.

dimensioni – 46,3 x 46,3 x 11,4 mm per un peso di 51,8 grammi

display AMOLED da 1,5″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 310 PPI, LTPO e refresh rate a 60 Hz

da (466 x 466 pixel) con AOD e 310 PPI, e refresh rate a 60 Hz cassa ottagonale in lega di titanio , protezione in vetro zaffiro , retro in ceramica e fibra polimerica, cinturino in fluoroelastomero o in pelle

, protezione in , retro in ceramica e fibra polimerica, cinturino in fluoroelastomero o in pelle batteria da 480 mAh con ricarica wireless (fino a 15 giorni di autonomia)

(fino a di autonomia) speaker e microfono integrati

impermeabilità fino a 40 metri

supporto chiamate Bluetooth , sensore di luminosità, GPS

, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno) + funzione ECG

, sonno) + funzione oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo MagicOS

Crediti: Honor

Oltre ad essere il primo modello Ultra di Honor è anche il primo smartphone dell’azienda cinese dotato della funzione ECG con tanto di Quick Health Scan (permette di avere delle letture immediate). Per quanto riguarda il prezzo, Honor Watch 5 Ultra arriverà a 279€ ma al momento manca ancora una data d’uscita per l’Italia.

