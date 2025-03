Honor Pad X9a ufficiale: nuovo tablet economico da 11,5″ e con tanta batteria

Si torna a parlare di tablet Honor, stavolta con una nuova aggiunta alla gamma X, caratterizzata da soluzioni economiche ma dotate di buone specifiche tecniche. Honor Pad X9a è stato ufficializzato (ma mancano ancora dettagli su prezzo e uscita) con un look elegante, uno schermo di grandi dimensioni e tanta batteria: ecco tutti i dettagli.

Honor Pad X9a: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

In termini di design ci troviamo alle prese con un modulo fotografico ridisegnato sia rispetto a Pad X9 che al precedente Pad X8a: il nuovo stile è decisamente elegante, con un modulo quadrato ma con angoli smussati contenente un singolo sensore da 8 MP e il flash LED. La parte frontale di Honor Pad X9a ospita uno schermo LCD da 11,5″ con refresh rate a 120 Hz; il cuore del tablet è il chipset Snapdragon 685, alimentato da 8.300 mAh di batteria (con ricarica cablata da 35W), mentre lato software non manca Android 15 (ovviamente tramite l’interfaccia proprietaria di Honor).

Crediti: Honor

A dare un tocco premium pensa il corpo unibody in metallo, con uno spessore di appena 6,77 mm. Al momento l’azienda si è limitata ad annunciare Honor Pad X9a ma mancano ancora sia il prezzo che i mercati in cui arriverà. Probabilmente farà capolino in Italia (il predecessore è stato lanciato anche da noi) ma l’ultima parola spetta alla compagnia cinese: restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Honor Pad X9a – Scheda tecnica

Dimensioni di 267,3 x 167,4 x 6,77 mm per un peso di 475 grammi (Wi-Fi) o 480 grammi (LTE)

Certificazione IP/

Display LCD da 11,5″ 2.5K (2.580 x 1.504) con refresh rate a 120 Hz , fino a 400 nit di luminosità e profondità colore a 10 bit

(2.580 x 1.504) con refresh rate a , fino a 400 nit di luminosità e profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile Batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da Fotocamera da 8 MP f/2.0 con AF

f/2.0 con AF Selfie camera da 5 MP f/2.2

f/2.2 Supporto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, USB-C, 4 speaker, LTE opzionale

Software MagicOS 9.0 (Android 15)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le