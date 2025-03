HONOR Pad V9 ufficiale in Italia con display 2.8K, design ultrasottile e 10.100 mAh di batteria

Dopo il lancio in patria alla fine dello scorso anno, ecco che Honor Pad V9 è ufficiale anche in Italia: il tablet ha debuttato in occasione del MWC 2025 ed arriva subito in offerta lancio ad un prezzo allettante (con tanto di accessori inclusi).

HONOR Pad V9: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Honor

Dotato di un ampio schermo da 11,5″ 2,8K con refresh rate a 144 Hz, Honor Pad V9 si presenta come una soluzione adatta alla produttività e all’intrattenimento, senza sforzi eccessivi per gli occhi (grazie alla tecnologia Eye Comfort). Il dispositivo presenta un design ultrasottile – il corpo ha uno spessore di 6,1 mm – ma senza rinunce, vista la capiente batteria da ben 10.100 mAh. Il chipset è il Dimensity 8350 di MediaTek mentre lato software non manca MagicOS 9 (con Android 15), l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Honor. Non mancano nemmeno funzionalità legate all’AI (come Appunti AI, il convertitore voce-testo in tempo reale, Typesetting e sintesi AI) mentre Honor Docs è la suite di gestione documenti all-in-one che comprende molteplici formati (Word, Exel, PPT e non solo) e la scrittura a mano.

Crediti: Honor

Il nuovo tablet Honor Pad V9 arriva in Italia al prezzo di listino di 499,9€ (nella sola configurazione da 8/256 GB): il dispositivo è in offerta lancio a 449,9€ con Flip Cover e Magic Pencil 3 inclusi, direttamente nello store ufficiale del brand. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor Pad V9 – Scheda tecnica

Dimensioni di 259,1 x 176,1 x 6,1 mm per un peso di 475 grammi

Certificazione IP/

Display LCD da 11,5″ 2.8K (2.880 x 1.840) con refresh rate a 144 Hz , fino a 500 nit di luminosità e profondità colore a 10 bit

(2.880 x 1.840) con refresh rate a , fino a 500 nit di luminosità e profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MC6

8 GB di RAM

di RAM 256 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 10.100 mAh con ricarica da 35W

con ricarica da Fotocamera da 13 MP f/2.0 con AF

f/2.0 con AF Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, 4 microfoni e 8 speaker

Software MagicOS 9.0 (Android 15)

