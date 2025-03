7 anni di aggiornamenti Android per la serie HONOR Magic: è ufficiale

In occasione del MWC 2025 HONOR annuncia un importante cambio di strategia che riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo Android. La compagnia cinese stravolge la sua politica e rivela che inizierà ad offrire ben 7 anni di update (sia Android che di sicurezza) della sua serie di punta HONOR Magic, a partire dai mercati europei.

HONOR annuncia 7 anni di aggiornamenti Android: ecco la nuova politica dedicata alla serie di punta Magic

Crediti: Honor

Annunciato come parte dell’HONOR ALPHA PLAN, questo impegno testimonia la dedizione del brand nel mettere i clienti al primo posto, rendendolo uno dei tre marchi dell’industria attuale a offrire questa copertura estesa (gli altri due sono Google e Samsung). HONOR auspica che questa iniziativa possa ispirare altri operatori del settore a fare lo stesso per i propri clienti, permettendo a un numero maggiore di persone di beneficiare delle ultime innovazioni e migliorando la sicurezza per tutti gli utenti di smartphone nel mondo.

“HONOR ALPHA PLAN pone una forte enfasi su un approccio incentrato sul consumatore per i nostri prodotti futuri. Il nostro obiettivo è fornire dispositivi e servizi che soddisfino e superino le aspettative dei consumatori, oggi e in futuro. Per questo motivo, HONOR ha deciso di offrire sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di sicurezza alla serie HONOR Magic, inclusi il nostro smartphone di punta e il nostro smartphone pieghevole. Questo impegno inizia con HONOR Magic 7 Pro e siamo entusiasti di metterlo a disposizione dei nostri clienti”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR.

Quindi gli utenti di HONOR Magic 7 Pro nell’UE saranno i primi a beneficiare dell’estensione del supporto. In futuro, la compagnia asiatica offrirà questo supporto esteso a più modelli di punta, smartphone tradizionali e pieghevoli. Il supporto esteso non solo prolunga la durata dei dispositivi e riduce i rifiuti elettronici, in linea con gli standard di sostenibilità, ma garantisce anche agli utenti di godere di dispositivi sicuri e ad alte prestazioni, con le ultime tecnologie AI, per tutto il loro ciclo di vita esteso.

Per quanto riguarda invece HONOR ALPHA PLAN è una nuova strategia aziendale per trasformare l’azienda da produttore di smartphone a leader globale nell’ecosistema dei dispositivi AI. Questo ambizioso piano in tre fasi delinea i passi audaci che l’azienda compirà per introdurre un nuovo mondo intelligente e invita l’intero settore a co-creare un ecosistema aperto e basato sulla condivisione del valore, che massimizzi il potenziale umano a beneficio di tutta l’umanità.

