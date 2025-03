Honor al lavoro sulla sua fotocamera da 1″: sarà a bordo di Magic 8 RSR Porsche Design

Si torna a parlare di novità per la compagnia cinese, ma questa volta guardando più avanti nel corso dell’anno. Il 2025 poterà la nuova serie Honor Magic 8 (comprensiva del modello standard, Pro e RSR) e pare che ci saranno grandi novità per quanto riguarda il comparto fotografico, con un sensore principale inedito e ancora più potente di quello attuale.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design potrebbe essere il primo smartphone con un sensore proprietario da 1″

Magic 7 RSR – Crediti: Honor

I primi dettagli sulla fotocamera della serie riguardano Honor Magic 8 RSR, ossia la versione speciale di lusso Porsche Design. Stando alle ultime novità ci sarà un nuovo sensore proprietario, questa volta con dimensioni da 1″ e ancora una volta con apertura variabile. Ricordiamo che l’attuale gamma monta un Honor Falcon da 50 MP (1/1,3″) con apertura f/1.4-2.0 e stabilizzazione ottica; questo è affiancato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP ed un ultra-wide da 50 MP con FOV 122° e macro da 2,5 cm di distanza.

Comunque non è chiaro il motivo dietro questa decisione: la casa cinese potrebbe fare affidamento su Sony o OmniVision, come avvenuto per Huawei (che pure era al lavoro su sensori proprietari). Inoltre non è da escludere che anche Honor Magic 8 Pro avrà lo stesso sensore principale proprietario da 1″ del modello RSR. Infatti nell’attuale generazione i due smartphone sono identici, fatta eccezione per il design spigoloso di Magic 7 RSR e per l’aggiunta di un autofocus LiDAR da 1.200 punti; il resto del comparto è uguale a quello di Magic 7 Pro, di conseguenza anche i futuri 8 RSR e 8 Pro potrebbero condividere il comparto fotografico.

Ci sono novità anche lato display: Honor Magic 8 dovrebbe montare un pannello da 6,59″ e il fratello maggiore Pro avrebbe dalla sua un’unità da 6,78″ (quindi in entrambi i casi con dimensioni minori rispetto a Magic 7 e 7 Pro). Probabilmente l’azienda ha in mente di puntare su dimensioni più compatte, come dimostrerebbero anche le recenti voci su un possibile Magic 7 Mini. Tornando ai display, si tratterebbe di schermi Flat OLED a 120 Hz, con risoluzione 1.5K. Il rapporto superficie/schermo potrebbe essere davvero eccezionale dato che si parla di cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati (meno di 1 mm).

