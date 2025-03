Honor Magic 7 Mini sta arrivando: la febbre dei flagship compatti contagia tutti

La febbre dei top di gamma compatti sta lentamente prendendo piede: da un lato si continuano a produrre flagship con schermi di grandi dimensioni mentre dall’altro cominciano a spuntare dispositivi “più umani”. Tra le novità del 2025 ci sarebbe anche Honor Magic 7 Mini, un modello inedito che potrebbe portare una ventata di freschezza alla gamma.

Anche Honor sarebbe al lavoro su un top di gamma compatto: Magic 7 Mini sarà la prossima aggiunta alla serie?

Magic 7 – Crediti: Honor

Allo stato attuale i top di gamma compatti sono soltanto Xiaomi 15 e vivo X200 Pro Mini ma sarebbero in dirittura d’arrivo anche OPPO Find X8 Mini (o Find X8 Next?) e OnePlus 13T. Stando a quanto rivelato da un noto insider cinese, anche Honor presenterà un top di gamma compatto nel corso dei prossimi mesi. Il leaker non si sbilancia troppo, limitandosi ad anticipare che avremo uno schermo da 6,3″ ed un corpo sottile e ultraleggero. L’attuale Magic 7 Pro monta un ampio pannello da 6,8″ mentre il piccolo della serie (Magic 7 Lite) offre una soluzione da 6,78″.

Comunque l’insider non specifica con precisione l’identità del misterioso smartphone compatto di Honor; tuttavia trattandosi di un modello di punta non potrà che appartenere alle serie Magic e quindi parlare di un possibile Magic 7 Mini appare verosimile. Restiamo in attesa di informazioni e non appena ci saranno maggiori dettagli vi aggiorneremo con le ultime novità.

