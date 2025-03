Anche Honor prepara un Battery Phone: gli 8.000 mAh saranno la nuova frontiera

Il nuovo trend dei prossimi mesi sarà quello delle super batterie: avremo smartphone dalle dimensioni standard ma con unità sempre più capienti. È un dato di fatto ed ora anche Honor si unisce alla lista dei brand al lavoro su un Battery Phone.

Honor al lavoro sul suo smartphone da 8.000 mAh: ecco cosa sappiamo di questo misterioso mid-range

Magic 7 – Crediti: Honor

La vetta delle attuali batterie è di circa 7.000 mAh, ma sarà presto superata dal prossimo iQOO Z10: lo smartphone arriverà ad aprile con un’unità da 7.300 mAh, ma ormai è chiaro che arriveranno dispositivi con batterie sempre più capienti. Sappiamo che Realme è al lavoro sul suo smartphone da 8.000 mAh (in arrivo nel 2025) e anche OnePlus e OPPO non scherzano. Il prossimo fronte su cui si daranno battaglia i vari produttori sarà quello delle batterie e tra i nomi coinvolti ora spunta anche quello di Honor.

Ovviamente è bene fare una precisazione: i Battery Phone superano ampiamente i 10.000 mAh ma si tratta di dispositivi dallo spessore enorme e in genere uniscono le performance in termini di autonomia con una costruzione rugged. In questo caso parliamo invece di smartphone classici: grazie alla tecnologia al silicio-carbonio abbiamo raggiunto batterie con una grande capienza, ma senza impattare sulle dimensioni.

Honor è ormai un marchio veterano quando si parla di questa tipologia di batterie (presente a bordo della serie top Magic). Tra le aggiunte future ci sarebbe anche un medio gamma da ben 8.000 mAh; inoltre pare che troveremo anche degli speaker in grado di offrire un aumento del 300% del volume rispetto ad un normale mid-range. Il chipset a bordo sarebbe una soluzione della gamma Snapdragon 7 ma al momento mancano i dettagli sulle specifiche e perfino il nome dello smartphone.

