HONOR svela ALPHA PLAN al MWC 2025 e punta a device ed ecosistemi AI

La compagnia cinese ha annunciato oggi l’HONOR ALPHA PLAN, una nuova strategia aziendale per trasformare l’azienda da produttore di smartphone ad azienda leader a livello mondiale nell’ecosistema di dispositivi AI. Finanziato da un investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, il piano prende il via con lo sviluppo di uno smartphone innovativo, destinato a rivoluzionare l’interazione uomo-dispositivo e a connettere l’ecosistema AI ai consumatori. Inoltre, il progetto punta a reinventare l’hardware tradizionale integrando l’IA nei telefoni e a riprogettare PC, tablet, dispositivi indossabili e molto altro con tecnologie AI avanzate.

HONOR ALPHA PLAN: tutte le novità annunciate al MWC 2025 di Barcellona

Crediti: Honor

Nel suo discorso programmatico al MWC di Barcellona 2025, il CEO di HONOR, James Li, ha invitato i partner del settore ad espandere le proprie competenze in materia di intelligenza artificiale e a creare una piattaforma per una più ampia gamma di dispositivi in grado di gestire l’intelligenza artificiale.

“Invito tutti a unirci per affrontare le numerose sfide e opportunità offerte dalla tecnologia AI. È fondamentale che il settore adotti un approccio realmente aperto, favorisca una collaborazione fluida tra diversi sistemi operativi e sviluppi un ecosistema di dispositivi AI incentrato sulla condivisione del valore”.

“È ormai evidente che la rivoluzione dell’IA ridefinirà il paradigma dell’industria dei dispositivi, rivoluzionando come mai prima d’ora la nostra produttività, la società e persino la cultura. Per questo, è fondamentale collaborare per valorizzare al massimo il potenziale umano e accogliere il futuro dell’intelligenza connessa.”

“HONOR compie il primo passo con un investimento di 10 miliardi di dollari nel nostro nuovo ALPHA PLAN, a testimonianza della nostra fiducia nel potenziale dell’ecosistema dei dispositivi AI” ha dichiarato Li.

“La collaborazione è il filo che intreccia l’ecosistema aperto dell’IA. Siamo entusiasti di unirci a HONOR e ad altri partner del settore per guidare questa rivoluzione tecnologica. Grazie a una cooperazione più stretta che mai, stiamo integrando profondamente Gemini nelle VARIE soluzioni, aprendo nuove possibilità finora inesplorate, il tutto garantendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti”, ha dichiarato Matt Waldbusser, Managing Director, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud.

Per evidenziare l’approccio orientato al consumatore dell’ALPHA PLAN, HONOR si è impegnata a garantire sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e della sicurezza per la serie HONOR Magic, a partire dal modello HONOR Magic7 Pro. Questa iniziativa sarà progressivamente estesa anche ad altri modelli di punta e ai dispositivi pieghevoli HONOR.

Tecnologia AI all’avanguardia

Crediti: Honor

HONOR ha svelato gli ultimi progressi in quattro tecnologie AI chiave. Il primo agente mobile personale al mondo basato su interfaccia grafica ridefinisce la praticità quotidiana grazie a un’intelligenza avanzata.

In una dimostrazione tecnologica realizzata in collaborazione con Google Cloud e Qualcomm, HONOR ha mostrato come un agente AI possa prenotare un tavolo tramite un servizio di terze parti, integrando informazioni sugli appuntamenti salvati nel calendario e sulle condizioni del traffico in tempo reale.

L’azienda prevede di introdurre questa esperienza basata su AI sui propri dispositivi nei mercati internazionali nel prossimo futuro.

HONOR sta rivoluzionando la fotografia mobile con AIMAGE, il nuovo marchio dedicato alla sua tecnologia di imaging. Grazie a collaborazioni strategiche con partner come Google Cloud, HONOR continuerà a migliorare la versatilità della sua offerta fotografica, integrando funzionalità AI sempre più intuitive nei suoi smartphone.

Tra le novità, la funzione AI Upscale per il restauro di vecchi ritratti, alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, che sarà disponibile su HONOR Magic7 Pro entro la fine di marzo.

HONOR ha presentato la prima tecnologia al mondo per la condivisione di file su tutto l’ecosistema, offrendo agli utenti trasferimenti ultraveloci tra dispositivi iOS e Android, sia singoli che multipli.

Inoltre, l’azienda ha annunciato l’arrivo del rilevamento AI Deepfake sui suoi ultimi smartphone di punta e dispositivi pieghevoli, con il lancio previsto nei mercati internazionali a breve.

I nuovi prodotti presentati al MWC 2025

Crediti: Honor

Al MWC di Barcellona 2025, HONOR ha presentato diversi nuovi prodotti per offrire più scelte ai consumatori nei mercati internazionali. L’AI PC MagicBook Pro 14 offre prestazioni eccezionali con stile e supporta la condivisione di file con i dispositivi iOS. HONOR Pad V9 offre un’esperienza di apprendimento e di ufficio basata sull’AI grazie al suo corpo ultrasottile, al display HONOR Eye Comfort da 2,8K e al supporto di funzioni quali AI Notes, AI Docs e Circle to Search.

Crediti: Honor

Combinando design premium e tecnologia intelligente, HONOR Watch 5 Ultra offre fino a 15 giorni di autonomia, consentendo agli utenti attivi di tenere traccia del loro percorso di fitness. L’azienda ha anche presentato gli HONOR Earbuds Open, auricolari ergonomici che offrono un suono potente e supportano la traduzione AI, l’interpretazione in tempo reale e molto altro.

Tra il 3 e il 6 marzo, i visitatori del MWC di Barcellona 2025 potranno trovare lo stand HONOR, situato presso lo stand 3H10 nel padiglione 3 della Fira Gran Via, per toccare con mano le ultime novità.

