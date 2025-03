Honor 400 Lite somiglia ad iPhone e c’è anche il tasto per la fotocamera

Il prossimo Honor 400 Lite è stato svelato da un rivenditore online europeo, che ha pubblicato la pagina dedicata al dispositivo con varie immagini render e dettagli sulle specifiche (insieme anche al prezzo). Ecco le ultime novità sul modello economico della serie, quasi sicuramente in arrivo a stretto giro.

Honor 400 Lite quasi senza segreti: uno store online svela design e alcune specifiche

Crediti: Mobiili

Il nuovo membro della serie cambierebbe completamente stile rispetto al predecessore: ricordiamo che stiamo parlando di Honor 200 Lite, dato che la serie Honor 300 non ha ricevuto un modello minore. Il design del prossimo dispositivo mostrerebbe uno stile molto vicino agli iPhone: il modulo fotografico si ispira chiaramente a quello di Apple ma inserisce un elemento triangolare (con angolo arrotondati) che dona un tocco inedito. Honor 400 Lite presenterebbe tre colorazioni, bordi dritti, un ampio schermo piatto con un foro a capsula (ma probabilmente con una singola selfie camera).

Quest’ultimo servirebbe ad accedere alle funzionalità Magic Capsule, in stile Isola Dinamica di Apple. Tra le novità si intravede anche un tasto Fotocamera in stile Cupertino (e non solo): visto il posizionamento è quasi certo che si tratti di un pulsante di scatto.

Questa non è la prima volta che lo smartphone viene avvistato (c’è anche la certificazione Google): tra immagini e dettagli sulle specifiche abbiamo varie informazioni sulla possibile scheda tecnica, ovviamente da prendere con cautela almeno fino all’annuncio ufficiale. Il rivenditore che ha pubblicato i render svela anche il possibile prezzo (in Ungheria), ossia circa 403€ al cambio attuale). Oltre al modello Lite sono attesi anche Honor 400 e 400 Pro, già protagonisti di varie indiscrezioni.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP/

Display OLED Flat da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

Flat da (2.412 x 1.080 pixel) Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria /

Fotocamera da 108 MP

Selfie camera /

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, GPS, USB-C, speaker stereo, tasto Fotocamera

Sistema operativo Android 15 con MagicOS 9

