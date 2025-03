Google Wallet adesso è anche per bambini: ecco la nuova funzione di Android

Con i dispositivi cinesi, in particolar modo con gli smartwatch pensati appositamente per i più piccoli, abbiamo imparato a conoscere i metodi di pagamento digitali per bambini, con i genitori che hanno sempre il controllo sulle spese. Adesso questa tendenza sembra stia arrivando anche in occidente, con Google Wallet che apre ufficialmente le porte all’utilizzo per i più giovani.

Anche i bambini potranno usare Google Wallet per pagare nei negozi

Crediti: Google

Google, infatti, ha annunciato in queste ore il supporto ufficiale per una nuova funzione di Wallet per permetterà ai genitori di supervisionare l’accesso dei figli ai sistemi di pagamento NFC tap-to-pay degli smartphone Android. La funzionalità sarà legata a doppia mandata al Family Link per assicurarsi che i genitori abbiano sempre il controllo sul sistema di pagamento, richiedendo l’inserimento della password di persona per l’aggiunta di nuove carte.

I genitori riceveranno, inoltre, un avviso ogni qual volta il minore effettuerà un’acquisto, oltre a poterli visionare direttamente da Family Link. Per autorizzare i pagamenti saranno sempre necessari PIN, password, impronta digitale o riconoscimento facciale, in modo da mantenere alta la sicurezza.

Questa funzione entrerà in fase di rollout nelle prossime settimane negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Polonia e Australia. Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni su un possibile arrivo anche in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le