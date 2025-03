Google AI Mode ufficiale: la rivoluzione della ricerca sul web passa dall’AI

Con i rumor e le indiscrezioni sempre più insistenti, Google ha finalmente annunciato ufficialmente la nuova AI Mode per Search, che rivoluziona la ricerca sul web tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Questo nuovo esperimento rappresenta un’evoluzione di SGE (Search Generative Experience) e AI Overway, che vengono combinati in un nuovo strumento alimentato da Gemini 2.0 per la ricerca multimodale sul web. Come accaduto spesso negli ultimi mesi, tuttavia, potrebbe volerci molto tempo prima che gli utenti europei possano provarlo.

AI Mode è il nuovo esperimento di Google per una ricerca sul web rivoluzionata

Con l’arrivo di Gemini 2.0 in AI Overview, lo strumento di ricerca alimentato dall’intelligenza artificiale si è evoluto nella nuova AI Mode di Google Search. Questa particolare modalità di utilizzo del motore di ricerca più popolare al mondo permette di porre domande ed effettuare ricerche tramite l’AI, in modo da ottenere risposte precise ai propri quesiti e trovare in tempi più brevi le informazioni necessarie.

AI Mode è in grado di sfruttare il ragionamento avanzato e le capacità multimodali, in modo da fornire aiuto all’utente anche con le domande più difficili. Come AI Overview, anche questa nuova modalità mettere a disposizione i link delle fonti per permettere agli utenti di assicurarsi che le informazioni condivise corrispondano alla realtà.

Come accennato in precedenza, si tratta di un esperimento che può essere attivato tramite Google Labs, ma soltanto negli Stati Uniti. Se AI Overview sta lentamente arrivando nel nostro paese in questi giorni, è probabile che possano passare diversi mesi prima di poter sfruttare l’AI Mode in Italia.

