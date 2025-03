Google lavora ad un nuovo assistente AI: Pixie (Pixel Sense) debutterà con Pixel 10?

Con lo sviluppo di Gemini oramai ben rodato, Google sembra ormai essere pronta per proporre una nuova evoluzione dell’intelligenza artificiale. I report relativi al progetto Pixie si rincorrono ormai dai diversi mesi (se non anni), ma il 2025 potrebbe essere finalmente l’anno in cui il nuovo assistente virtuale di Big G potrebbe fare il suo debutto con un nome tutto nuovo.

Google Pixie potrebbe essere l’assistente AI del prossimo Pixel 10

Crediti: Canva

Le prime indiscrezioni, lanciate dal noto portale The Information, suggerivano che Google avessi in serbo per gli smartphone della linea Pixel 9 un nuovo assistente esclusivo dedicato interamente all’intelligenza artificiale. Pixie, questo il nome del nuovo servizio, sarebbe stato in grado di utilizzare Gmail, Maps e dati da altri prodotti Google per gestire le informazioni in modo multimodale con processi elaborati.

Pixie, quindi, sarebbe stata una versione più elaborata e potente di Assistant con Gemini, sostituito poi in via definitiva da Gemini con le estensioni (che hanno preso il nome di App). L’arrivo di Pixie, tuttavia, non si è materializzato, ma il 2025 potrebbe essere finalmente il suo momento, stando ad un report degli esperti di Android Authority. Secondo i rumor, infatti, Google sarebbe ormai pronta a svelare i dettagli di questo progetto che potrebbe prendere il nome di Pixel Sense.

Secondo quanto trapelato in rete, Pixel Sense sarebbe un assistente virtuale in grado di fornire “l’esperienza più personalizzata in base alle cose che fai sul tuo Pixel“. Il funzionamento sembrerebbe essere rimasto il medesimo dei precedenti rumor, con l’AI che sarà in grado di interfacciarsi con numerose applicazioni, tra cui anche:

Calendario

Chrome

Contatti

Documenti

File

Gmail

Keep

Mappe

Messaggi

Telefono

Foto

Aurelius (molto probabilmente un’app ancora non rilasciata)

Registratore

Screenshot

Wallet

YouTube

YouTube Music

Il debutto di Pixel Sense dovrebbe avvenire già quest’anno, con il lancio della serie Pixel 10: l’attesa, quindi, non dovrebbe essere troppo lunga.

