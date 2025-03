Google Pixel 9a ufficiale in Italia: nuovo design, fotocamere rinnovate e tanta AI

Dopo la solita vagonata di indiscrezioni, ecco che finalmente il nuovo flagship economico è ufficiale. Google Pixel 9a è il piccolo della serie e quest’anno è arrivato in anticipo rispetto al solito (in genere il mese d’uscita è maggio): ecco tutte le novità annunciate dalla compagnia di Mountain View, a partire dal look rinnovato.

Google Pixel 9a arriva in Italia: tutte le novità del nuovo flagship economico della serie

Crediti: Google

A questo giro il piccolo della gamma Pixel si rifà il look: il nuovo Google Pixel 9a arriva con un design in parte ridisegnato, almeno per quanto riguarda la cover posteriore. Rispetto a Pixel 8a e ai modelli della serie Pixel 9, la banda contenente il comparto fotografico viene eliminata; il telefono presenta una doppia fotocamera quasi a filo con la scocca, in un modulo a capsula sobrio e per nulla ingombrante, affiancato dal flash LED. La parte frontale ospita uno schermo piatto con un foro per la selfie camera. Compatto e stiloso, Pixel 9a è disponibile nelle colorazioni classiche Nero Ossidiana e Grigio Creta, insieme a Rosa Peonia e al nuovissimo Viola Ametista.

Il telefono presenta un profilo piatto ed elegante, bordi arrotondati ed un display Actua da 6,3″; si tratta di un pannello aggiornato rispetto a quello del predecessore, il più luminoso della serie A (il 35% in più rispetto a Pixel 8a, con un luminosità di 2.700 nit) e con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz.

Completano il quadro la resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP68, un’autonomia di oltre 30 ore (oltre 100 ore con Risparmio Energetico Estremo) e la bellezza di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza. Il chipset è lo stesso dei fratelli maggiori ossia l’ultimo Tensor G4, chipset proprietario di Google realizzato in collaborazione con Samsung.

Anche il comparto fotografico è stato rinnovato: ora c’è un sensore da 48 MP con stabilizzazione ottica OIS, insieme al solito ultra-wide (da 13 MP). Per la prima volta su un dispositivo della serie A viene introdotta la messa a fuoco macro, per catturare piccoli dettagli in foto e video. Ovviamente proprio come con i fratelli maggiori abbiamo l’apporto dell’intelligenza artificiale per potenziare alcune funzioni fotografiche:

Aggiungimi , lanciata con la serie Pixel 9, è presente per la prima volta anche sulla serie A. Questa funzione combina due foto di gruppo in una sola, in modo che tutti possano partecipare alla foto, anche il fotografo.

, lanciata con la serie Pixel 9, è presente per la prima volta anche sulla serie A. Questa funzione combina due foto di gruppo in una sola, in modo che tutti possano partecipare alla foto, anche il fotografo. Scatto Migliore consente di creare la foto di gruppo perfetta fondendo senza soluzione di continuità le espressioni facciali di una serie di foto in una sola.

consente di creare la foto di gruppo perfetta fondendo senza soluzione di continuità le espressioni facciali di una serie di foto in una sola. Magic Editor, con le funzionalità di Inquadratura automatica, è in grado di rifrangere automaticamente la foto, nuova o vecchia che sia. Può suggerire il ritaglio migliore e persino espandere l’immagine per ottenere una scena più ampia. Magic Editor consente anche di reimmaginare le foto, ad esempio aggiungendo foglie autunnali o erba verde. È sufficiente toccare la parte della foto che si desidera modificare e digitare ciò che si desidera vedere.

Non mancano poi altre funzioni particolarmente utili ed apprezzate come Gomma Magica, Gomma Magica Audio, Foto Notturna, Astrofotografia e la nuova feature Panorama con Vista notturna.

Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale non si limitato alla fotocamera ma abbracciano l’utilizzo quotidiano del dispositivo. Pixel 9a è dotato dell’assistente AI Gemini che funziona con le app di Google (Maps, Calendar, YouTube) e non solo. Accedendo a Gemini Live è possibile avere conversioni e chat a flusso libero. Inoltre, il dispositivo avrà presto accesso alle nuove funzionalità di condivisione di video e schermate di Gemini Live con Gemini Advanced. Potrete mostrare a Gemini Live il feed della vostra fotocamera e parlare con lui del mondo che vi circonda. Potrete anche condividere il vostro schermo con Gemini Live e conversare su ciò che vedete.

Tra le altre funzioni AI troviamo Cerchia e Cerca, Pixel Studio e varie feature di assistenza alle telefonate come Aspetta per me, Trascrivi la chiamata e Filtro Chiamate. Ciliegina sulla torta, lo smartphone è dotato della VPN by Google integrata e senza costi aggiuntivi.

Il nuovo Pixel 9a sarà disponibile all’acquisto a partire da aprile al prezzo di 549€ su Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Vodafone e nei punti vendita Euronics. Per tutti i dettagli e la scheda tecnica completa date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo Pixel.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le