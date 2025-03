Google Pixel 9a non è ancora ufficiale, ma ci sono già le prime recensioni!

Nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere i prodotti di Google protagonisti di una marea di leak, anche tantissimi mesi prima rispetto al lancio dei dispositivi, ma la situazione del nuovo Pixel 9a sembra essere sempre più paradossale. Il nuovo budget-phone, infatti, non è stato ancora presentato ufficialmente, ma è già nelle mani degli utenti che si dilettano anche nelle prime recensioni.

Google Pixel 9a è già nelle mani degli utenti, anche se non è stato ancora presentato ufficialmente

In queste ore sono apparse in rete le prime videorecensioni per Google Pixel 9a, lo smartphone economico di Big G che sarà ufficiale soltanto nei prossimi giorni (almeno secondo quanto emerse dai rumor). Questo dispositivo nel corso dei mesi è stato protagonista di numerosi leak, tanto da non lasciare davvero più nulla avvolto nel mistero. La comparsa delle recensione, quindi, è soltanto l’ultimo tassello che conferma quanto già sapevano sullo smartphone.

Nel filmato che trovate qui in alto è possibile osservare il design piatto di Pixel 9a, con un’isola a pillola per la fotocamera che sporge di pochissimi millimetri. Il display da 6.3″ è avvolto da bordi piuttosto ampi, come da tradizione della Serie A, ma le prestazioni si difendono bene grazie al chip Tensor G4. Non resta quindi che attendere che Google decida finalmente di ufficializzare il dispositivo.

