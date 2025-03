Perché Pixel 9a non è ancora disponibile nei negozi? Google svela il motivo

Accompagnato da una serie di leak da record nei mesi precedenti, il nuovo Google Pixel 9a è finalmente ufficiale, ma non è ancora possibile acquistarlo nei negozi online o offline. La notizia ha colto tutti di sorpresa, soprattutto visto che lo smartphone era già apparso sugli scaffali delle grandi catene di elettronica nei giorni che hanno preceduto la presentazione. Google, tuttavia, ha finalmente spiegato i motivi che hanno portato al ritardo della commercializzazione.

Un problema con la qualità dei componenti ha fatto slittare le vendite di Google Pixel 9a

Crediti: Google

I pre-ordini di Pixel 9a sarebbero dovuti partire il giorno della presentazione, con una commercializzazione globale prevista per il 26 marzo. Google, tuttavia, è stata costretta a rimandare al mese di aprile il lancio effettivo dello smartphone a causa di un problema con la qualità di alcuni componenti utilizzati per la realizzazione del dispositivo.

“Stiamo verificando un problema di qualità dei componenti che ha colpito un numero limitato di dispositivi Pixel 9a” ha dichiarato Google in una nota per la stampa, non aggiungendo alcun tipo di dettaglio a quella che sembra essere una situazione particolarmente complessa. Non sappiamo, infatti, se il “difetto” possa riguardare una componente estetica, oppure possa comportare un abbassamento delle prestazioni o del funzionamento stesso dello smartphone.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire quale sarà la data di lancio ufficiale di Google Pixel 9a.

