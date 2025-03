Pixel 9a arriva ad aprile: Google svela finalmente la data di lancio ufficiale

Dopo un annuncio atipico che ha visto la presentazione dello smartphone senza una effettiva data di lancio, Google ha finalmente comunicato la data esatta per la commercializzazione globale del nuovo Pixel 9a. Il dispositivo economico della Serie 9 verrà offerto con un lancio scaglionato, con il debutto che avverrà prima sul palcoscenico statunitense, per poi approdare nella successiva settimana in tutto il mondo (ovviamente anche in Italia).

Google Pixel 9a arriva prima negli Stati Uniti e dopo nel resto del mondo

Crediti: Google

Come promesso, Google Pixel 9a arriverà nel mese di aprile, ma adesso sappiamo anche precisamente quando: lo smartphone economico sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti il prossimo 10 aprile, per poi approdare in Europa dopo soltanto quattro giorni. Il lancio globale sarà completato con Asia e Oceania soltanto una settimana più tardi, a testimonianza del fatto che i problemi relativi alla qualità hanno colpito molti dispositivi, ma probabilmente non tutti.

10 aprile 2025 : Stati Uniti, Canada, Regno Unito

: Stati Uniti, Canada, Regno Unito 14 aprile 2025 : Germania, Spagna, Italia , Irlanda, Francia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia, Finlandia

: Germania, Spagna, , Irlanda, Francia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia, Finlandia 16 aprile 2025: Australia, India, Singapore, Taiwan, Malesia

L’appuntamento, quindi, è fissato per il prossimo 14 aprile quando Google Pixel 9a sarà disponibile anche in Italia presso Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Vodafone e nei punti vendita Euronics, nelle colorazioni Nero ossidiana, Rosa peonia e Grigio Creta, al prezzo di partenza di 549€.

