Ancora anticipazioni per Google: ecco la serie Pixel 10 (quasi) al completo

Ogni anno le indiscrezioni riguardanti Google sono davvero tantissime, segno che la compagnia statunitense ha gravi problemi di sicurezza interna (per quanto riguarda la progettazione dei suoi dispositivi). Le ultime anticipazioni su Pixel 9a svelano praticamente quasi tutto ed ora è il momento di passare “al resto”. Grazie a Onleaks possiamo dare un primo sguardo al design di Google Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: ecco come dovrebbe cambiare il look della prossima generazione di top di gamma.

Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL mostrati da Onleaks: come sarà il design dei prossimi top di gamma di Google

Come al solito ricordiamo che i render di Onleaks non sono immagini stampa trapelate, bensì dei concept realizzati sulla base delle indiscrezioni ottenute dall’insider. Solitamente si tratta di un leaker molto preciso e affidabile, ecco perché questa potrebbe essere a tutti gli effetti una prima occhiata alla nuova serie. Il design generale della gamma Google Pixel 10 ricalcherebbe quello dei modelli attuali (Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold): display Flat sul davanti ed un ampio modulo fotografico orizzontale sul retro (a forma di capsula e contenente sia i sensori che il flash LED. Il modello base (nome in codice Frankel) farebbe un passo avanti, con una tripla fotocamera, mentre dimensioni e display resterebbero invariati.

Anche nel caso di Pixel 10 Pro e del modello maggiore Pixel 10 Pro XL non sembrano esserci stravolgimenti in fatto di stile. Il Pro sarebbe simile al base per dimensioni, display e specifiche, ma aggiunge il sensore di temperatura. Di certo ci saranno altre differenze ma per ora è ancora tutto nebuloso. Il maggiore del trittico dovrebbe offrire uno schermo con dimensioni maggiori, come da tradizione. Anche quest’anno ci dovrebbe essere un nuovo smartphone pieghevole di Google, ossia Pixel 10 Pro Fold.

Il lancio di Pixel 9a è atteso per il mese di marzo mentre per quanto riguarda la famiglia Pixel 10, il debutto dovrebbe avvenire ad agosto (proprio come avvenuto con la generazione attuale). Al momento manca ancora una data, quindi restiamo in attesa di novità e conferme.

Schede tecniche presunte (in aggiornamento)

Pixel 10

Dimensioni e peso – 152,8 x 72 x 8,6 mm

Certificazione /

Display Actua OLED da 6.3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 2.700 nit

da (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 2.700 nit Lettore d’impronte digitale sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento a camera di vapore

SoC Google Tensor G5 a 3 nm TMSC

a 3 nm TMSC CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 5 x 2,85 GHz – Cortex-A725 2 x 2,4 GHz – Cortex-A525

GPU Immortalis

RAM LPDDR5X

memoria UFS 4.0

Batteria con ricarica rapida e ricarica wireless Qi

Fotocamera /

Selfie camera /

Supporto Dual SIM 5G (nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo

Sistema operativo Android 16

Pixel 10 Pro

Dimensioni e peso – 152,8 x 72 x 8,6 mm

Certificazione /

Display Actua OLED da 6.3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 2.700 nit

da (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 2.700 nit Lettore d’impronte digitale sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento a camera di vapore

SoC Google Tensor G5 a 3 nm TMSC

a 3 nm TMSC CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 5 x 2,85 GHz – Cortex-A725 2 x 2,4 GHz – Cortex-A525

GPU Immortalis

RAM LPDDR5X

memoria UFS 4.0

Batteria con ricarica rapida e ricarica wireless Qi

Fotocamera /

Selfie camera /

Supporto Dual SIM 5G (nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo, sensore di temperatura

Sistema operativo Android 16

Pixel 10 Pro XL

Dimensioni e peso – 162,7 x 76,6 x 8,5 mm

Certificazione /

Display Super Actua OLED da 6.8″ QHD+ (2.992 x 1.344 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 3.000 nit

da (2.992 x 1.344 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 3.000 nit Lettore d’impronte digitale sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento a camera di vapore

SoC Google Tensor G5 a 3 nm TMSC

a 3 nm TMSC CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 5 x 2,85 GHz – Cortex-A725 2 x 2,4 GHz – Cortex-A525

GPU Immortalis

RAM LPDDR5X

memoria UFS 4.0

Batteria con ricarica rapida e ricarica wireless Qi

Fotocamera /

Selfie camera /

Supporto Dual SIM 5G (nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo, sensore di temperatura

Sistema operativo Android 16

