Nuovi Nest in arrivo: Google promette prodotti smart più utili per la casa

In questi giorni Google ha rinnovato il proprio impegno per la domotica annunciando l’arrivo di nuovi prodotti per la linea Nest, con la promessa di dispositivi ancora più utili per la casa intelligente. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale di Gemini a sostituire l’ormai obsoleto Assistant, la smart home sembra essere il settore che maggiormente riceverà innovazioni nel corso dei prossimi mesi.

Nuovi Google Nest in arrivo: la compagnia promette un portfolio più ricco

Crediti: Google

Con l’acquisizione di Nest da parte di Google, l’intera linea di smart speaker e prodotti per la domotica è stata spostata verso il nuovo brand, ma da allora di innovazioni ce ne sono state decisamente poche. In questi giorni, però, la compagnia di Mountain View ha rinnovato il proprio impegno per la smart home, annunciando l’arrivo di una nuova lineup per il 2025 e la dismissione di alcuni prodotti non aggiornati più da tempo: Smoke and CO Alarm (2nd gen) e Nest x Yale Lock.

Al momento non conosciamo quali prodotti andranno a comporre la nuova lineup, ma è lecito aspettarsi dei nuovi Nest Home, Nest Mini e Nest Display compatibili con il nuovo assistente AI Gemini che andrà a sostituire definitivamente Assistant entro la fine del 2025.

