L’AI di Gemini anche su Gmail: la funzione “Aiutami a scrivere” arriva in Italia

Da diversi mesi Google è impegnata in una profonda integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini in quasi tutti i servizi della compagnia. Nel corso delle settimane abbiamo visto l’AI approdare nei documenti e nella mail, ma sempre con una limitazione territoriale che tagliava fuori l’Europa e l’Italia. Per fortuna, però, qualcosa in questo senso sta cambiando: la funzione Aiutami a scrivere (Help me write) di Gmail è finalmente disponibile nel nostro paese, anche se non subito per tutti.

Adesso le email si scrivono con l’AI grazie alla nuova funzione di Gmail

“Aiutami a scrivere” è una funzionalità che nasce dall’integrazione dell’AI di Gemini all’interno di Gmail e che permette agli utenti di utilizzare l’intelligenze artificiale per scrivere nuove email, correggere le bozze e revisionarle. Grazie a questa nuova funzione, quindi, gli utenti potranno indicare l’argomento del messaggio da inviare, per lasciare poi il compito di stesura all’AI. Le funzioni che è possibile sfruttare sono le seguenti.

Scrivi la tua bozza: usa le tue parole per descrivere il messaggio che vorresti abbozzare. Aiutami a scrivere comprende anche il contesto dei messaggi precedenti in un thread di posta elettronica per creare bozze di risposta pertinenti alla conversazione.

usa le tue parole per descrivere il messaggio che vorresti abbozzare. Aiutami a scrivere comprende anche il contesto dei messaggi precedenti in un thread di posta elettronica per creare bozze di risposta pertinenti alla conversazione. Formalizza la tua bozza: modifica il tono della tua bozza per renderla più formale.

modifica il tono della tua bozza per renderla più formale. Elabora la bozza: aggiungi ulteriori dettagli al tuo messaggio email per arricchire la bozza.

aggiungi ulteriori dettagli al tuo messaggio email per arricchire la bozza. Riduci la bozza: riduci la lunghezza della bozza della tua email.

La funzione “Aiutami a scrivere” è adesso in fase di rollout in Gmail per tutti gli utenti Business, Enterprise, AI Premium, Gemini Education e Education Premium, tramite web e app mobile (iOS e Android). Il rollout durerà circa 15 giorni, mentre non sappiamo ancora se questa funzionalità verrà resa disponibile anche per gli utenti gratis.

