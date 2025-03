Uno strano errore impedisce agli utenti di utilizzare le Chromecast (2nd gen)

In queste ore per i possessori di Google Chromecast di seconda generazione sembra essere impossibile utilizzare i loro dispositivi a causa di un errore particolarmente strano. Sul web, infatti, stanno arrivando tantissime segnalazioni di utenti che non riescono più a trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV a causa di un bug che potrebbe essere riconducibile al firmware dei dispositivi.

Google manda in pensione le Chromecast di seconda generazione? Probabilmente si tratta solo di un bug

Crediti: Reddit

Sono davvero tanti gli utenti che nelle ultime ore hanno segnato l’impossibilità di utilizzare correttamente le Google Chromecast di seconda generazione. L’errore mostrato al momento del casting tra dispositivi recita “Untrusted device” (Dispositivo non attendibile), il che potrebbe far presupporre ad un bug con il firmware oppure con la verifica delle informazioni sul dispositivo da parte dei server di Google.

Attualmente la compagnia statunitense non si è ancora pronunciata, ma sembra difficile che il pensionamento per Chromecast (2nd-gen) possa essere arrivato così di soprassalto. La teoria più plausibile è che si tratti effettivamente di un bug che potrà essere risolto nelle prossime ore con un nuovo aggiornamento del firmware oppure con una correzione lato server.

