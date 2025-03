Google Assistant ridotto all’osso: l’assistente vocale perde altre 7 funzionalità

Google ha annunciato in questi giorni una serie di cambiamenti in arrivo per Assistant che andranno a rimuovere una lista precisa di funzioni poco utilizzate oppure deprecate in favore di altri sistemi. Il futuro dell’assistente vocale della compagnia è legato a doppia mandata all’intelligenza artificiale di Bard e per questo motivo Google potrebbe iniziare a fare pulizia per lasciar spazio a funzionalità molto più importanti.

Google prepara Assistant per il futuro rimuovendo le funzionalità meno utilizzate

Crediti: Google

Google Assistant nel corso dei prossimi giorni perderà ben 17 funzionalità che per un motivo e per un altro gli utenti non utilizzano, non sono in grado di utilizzare oppure possono performare la stessa azione in modo più intelligente. Grande parte delle funzioni elencate qui sotto può essere sostituite dalle pratiche routine che è possibile creare all’interno dell’app Google Home. Di seguito la lista delle funzionalità non più disponibili per l’assistente vocale.

Riproduzione degli audiolibri da Google Play Books

Impostare o utilizzare allarmi con media, musicali o con la radio

Accedere o gestire il proprio libro di ricette

Utilizzare il cronometro su smart display e smart speaker

Utilizzare la voce per effettuare una chiamata o un messaggio broadcast al gruppo Famiglia

Usare la voce per inviare una mail e messaggi audio e video

Riprogrammare un evento utilizzando la voce

Utilizzare App Launcher in modalità Guida su Google Maps

Programmare o riascoltare annunci nel gruppo Famiglia

Chiedere di meditare con Calm

Il controllo delle attività con la voce non sarà più disponibile su Fitbit Sense e Versa 3

Il sommario del sonno sarà disponibile solo sugli Smart Display

Le telefonate da speaker e smart display mostreranno l’ID soltanto utilizzando Duo

Visualizzare il tempo necessario per l’arrivo a lavoro

Controllare l’itinerario dei viaggi personali con la voce

Chiedere informazioni sui propri contatti

Chiedere l’esecuzione di azioni come inviare un pagamento, effettuare una prenotazione o pubblicare sui social media

Driving Mode (a partire dal mese di febbraio)

Rimosso da Samsung Smart TV (Tizen)

A partire da marzo 2025, inoltre, Google ha annunciato che Assistant perderà altre 7 funzionalità, che trovate elencate qui sotto.

Aggiunta ai preferiti, condivisioni e richiesta informazioni sulle fotografie

Cambio delle impostazioni della cornice digitale o della schermata ambient

Traduzione delle conversazioni con modalità interprete

Notifiche dei compleanni con Routine

Richiesta di programmare o ascoltare gli annunci della Family Bell programmati in precedenza

Ricevere aggiornamenti giornalieri da Assistant

Supporto per accessori Auto Bluetooth oppure con cavo AUX

Per tutte le informazioni dettagliate su come le varie funzioni possono essere sostituite, vi lasciamo alla pagina ufficiale per il supporto di Google Assistant. Nel 2025, tuttavia, Gemini sostituirà ufficialmente Assistant sui dispositivi Android e smart speaker.

Ultimo aggiornamento: 17 marzo

