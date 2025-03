Android 16 Beta 3.1 disponibile da oggi: tutte le novità

A meno di una settimana dal lancio della Beta 3, Google aggiorna nuovamente Android 16 con una patch minore che mira a risolvere diversi problemi riscontrati dagli utenti negli ultimi giorni. Sulla serie Pixel, infatti, è disponibile da qualche ora Android 16 Beta 3.1 per tutti gli iscritti all’Android Beta Program.

Android 16 Beta 3.1 corregge diversi problemi riscontrati dagli utenti

Crediti: @GappsLeaks

Android 16 Beta 3.1, con il numero di build BP22.250221.013 e la patch di sicurezza di marzo 2025, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold. L’obiettivo di questa patch minore è quello di risolvere i problemi della precedente versione e migliorare la stabilità del sistema. Di seguito il changelog completo.

Risolto un problema che causava il crash dell’app Impostazioni se il sistema era impostato su una lingua diversa da quella inglese

Risolto un problema che causava l’oscillazione della luminosità tra le app

Risolto un problema con le performance che causava un eccessivo battery drain dovuto all’alto carico sulla CPU

Risolto un problema con le performance causato da memory leak nel server di sistema

Per effettuare il download, nel caso siate già iscritti all’Android Beta Program, non dovrete far altro che controllare le impostazioni di sistema. In alternativa, è possibile utilizzare i file OTA e Factory Image che trovate nel nostro approfondimento per effettuare una installazione manuale.

