Android 16 trasformerà gli smartphone in PC con la gestione dei display esterni

Le versioni beta di Android 16 hanno offerto già un’ampia panoramica su quelle che saranno le novità del nuovo sistema operativo per smartphone, ma a quanto pare potrebbero esserci ancora delle sorprese. Una di queste, per esempio, rappresenterebbe la possibilità di gestire i display esterni collegati al dispositivo come avviene sui classici laptop e PC fissi, migliorando di gran lunga produttività.

Android 16 potrà gestire i display esterni come fanno laptop e PC

Gli esperti di Android Headlines, scavando all’interno di Android 16 Beta 2.1, sono riusciti a scovare una funzionalità non ancora annuncia e non ancora ufficialmente presente sul sistema operativo. Nel filmato che trovate in alto, potete vedere come la nuova versione dell’OS del robottino verde sarà in grado di gestire al meglio i display esterni, personalizzando il posizionamento e le finestre.

Nel filmato viene utilizzato un NexDock XL collegato a Pixel 8 Pro per abilitare le nuove opzioni per i display esterni direttamente dalle impostazioni di sistema. Molto probabilmente, però, questa nuova funzionalità potrà interagire con qualsiasi monitor collegato allo smartphone, in modo da migliorare la produttività e permettere di utilizzare il dispositivo come fosse un PC.

