Google lancia Android 16 Beta 3: tutte le novità

Google continua a rispettare con precisione le milestone per lo sviluppo di Android 16 e in queste ore ha rilasciato la Beta 3 per sviluppatori e iscritti all’Android Beta Program. Le novità iniziano finalmente a prendere corpo, con le funzionalità principali di questo aggiornamento di sistema che sembrano essere i Live Updates per le notifiche.

Android 16 Beta 3 arriva oggi sui Google Pixel compatibili

Crediti: Google, Canva

Android 16 Beta 3, con il numero di build BP22.250221.010 e le patch di sicurezza di marzo 2025, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel Pro Fold, oltre ovviamente che per Android Emulator. Le novità le potete trovare tutte qui sotto.

Supporto per Auracast

Nuovo easter egg per mostrare il funzionamento dei Live Updates

Pulsante chiudi nel menu delle App

Schermata Battery Health nelle Impostazioni

Ritocchi grafici alla barra di ricerca nelle Impostazioni

Risolti diversi bug riportati dagli utenti e dagli sviluppatori

Per effettuare l’installazione di questo nuovo aggiornamento è necessario recarsi nelle impostazioni di sistema e verificare la disponibilità del nuovo Android 16 Beta 3, dopo essere correttamente iscritti all’Android Beta Program. In alternativa, è possibile utilizzare i file per l’installazione OTA manuale e Factory Image che trovate nel nostro approfondimento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le