Google lancia Android 15 QPR2 con Feature Drop e patch di sicurezza di marzo 2025: tutte le novità

Dopo circa tre mesi passati in beta, Android 15 QPR2 arriva finalmente in versione finale su tutti i dispositivi Google Pixel compatibili. Si tratta del secondo grande aggiornamento per questa versione di Android che nel 2025 verrà superata da ben due major update in arrivo nei prossimi mesi.

Tante novità con il secondo grande aggiornamento di Android 15

Crediti: Google

Android 15 QPR2 con il Pixel Feature Drop e le patch di sicurezza di marzo 2025 sono disponibili da oggi per Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, e 9 Pro Fold. Tra le novità principali troviamo diverse aggiunte al sistema operativo, come le nuove impostazioni per il display e le modalità aggiuntive per la funzione “Non disturbare”, mentre il Kernel Linux viene finalmente aggiornamento alla versione 6.1.99. Le patch di sicurezza, invece, mirano a risolvere ben 44 falle scoperte negli ultimi mesi. Di seguito tutte le novità.

Android 15 QPR2

Funzione “Non disturbare” con modalità personalizzate

Nuove opzioni in “Impostazioni display”: notifiche filtrate, scala di grigi, mantieni lo schermo scuro, attenua lo sfondo, abilita il tema scuro

Codice QR per il Wi-Fi con Material You

Kernel Linux aggiornato alla versione 6.1.99

Pixel Feature Drop (marzo 2025)

Funzione “Connected Camera” che permette di collegare una GoPro HERO10 (o superiore) per dei livestreaming da più angolazioni (solo serie Pixel 9)

Modalità Dual Screen per la serie Pixel Fold

Satellite SOS per la serie Pixel 9 anche in Europa

Pixel Studio può generare immagini di persone (solo serie Pixel 9)

Scam Detection per chiamate ed SMS

Patch di sicurezza (marzo 2025)

Risolte 31 falle nella sicurezza con il bollettino del 01/03/2025

Risolte 13 falle nella sicurezza con il bollettino del 05/03/2025

Risolte 7 falle aggiuntive con il bollettino dedicato ai Google Pixel

Per effettuare l’aggiornamento sul vostro dispositivo Pixel supportato basterà semplicemente recarsi nelle impostazioni di sistema per vedersi notificare la presenza della nuova versione del sistema operativo. In caso di installazione manuale con file OTA oppure Factory Image, potete utilizzare i file che trovate nel nostro approfondimento dedicato.

